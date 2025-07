V amfiteátri v B. Bystrici chýba letné kino, hľadá sa nové nastavenie

Banská Bystrica 25. júla (TASR) - V amfiteátri Paľa Bielika v Banskej Bystrici po desaťročí chýba pravidelné premietanie filmov. Občianske združenie (OZ) za! amfiteáter, ktoré letné kino organizovalo, sa s prevádzkovateľom amfiteátra zatiaľ nedohodlo na pokračovaní projektu tak, ako fungoval doteraz. Nájomca tvrdí, že do amfiteátra plánuje v auguste priniesť niekoľko premietaní. S mestom má uzavretú dlhodobú zmluvu do roku 2044, samospráva s jej plnením nie je spokojná a amfiteáter by chcela prevádzkovať vo vlastnej réžii.



Premietanie filmov v banskobystrickom amfiteátri bolo súčasťou letných večerov v meste posledných desať rokov. Premietania organizovalo OZ za! amfiteáter z pozície podnájomcu v spolupráci s prevádzkarom. Za desať sezón sa uskutočnilo viac ako 370 premietaní, ktoré navštívilo vyše 67.000 ľudí. V tomto roku mohli diváci v amfiteátri vidieť niekoľko filmov v rámci festivalu Pár pekných filmov, pravidelné premietania, ktoré sa v ostatných rokoch konali i viackrát do týždňa, však chýbajú.



„Tých pekných desať sezón je výsledkom spolupráce OZ za! amfiteáter a spoločnosti Kolotoče. Nebyť tejto spoločnosti a teda prevádzkarov, možno by už dnes amfiteáter ani neexistoval. Verím, že spolu s nimi aj s mestom budeme hľadať riešenie ako nastaviť letné kino tak, aby bolo ďalej udržateľné,“ uviedol pre TASR predseda združenia za! amfiteáter Juraj Havlík s tým, že rokovania s nájomcom ešte nie sú uzavreté.



Banskobystrický amfiteáter prevádzkuje spoločnosť Kolotoče. Počas aktuálneho leta sa tu konalo vystúpenie Lúčnice, koncert legiend talianskej hudby, jednodňový rockový festival, koncert známeho chorvátskeho klaviristu či niekoľko premietaní v rámci filmového festivalu. Počas augusta prevádzkovateľ na amfiteátri podľa vlastných slov na základe dopytu verejnosti pripravuje premietanie filmových noviniek spolu so sprievodným programom.



„V tejto sezóne prebiehala v amfiteátri čiastková rekonštrukcia jednotlivých častí. V priebehu júna sme zároveň zorganizovali viacero úspešných podujatí, pričom niektoré z nich svojím rozsahom a návštevnosťou prekonali naše očakávania. Rozvoju amfiteátra som venoval posledných desať rokov a aj naďalej sa spolu so svojím tímom budeme usilovať o jeho ďalší rast a naplnenie potenciálu,“ skonštatoval pre TASR konateľ spoločnosti Kolotoče Stanislav Lánik.



Amfiteáter Paľa Bielika v Banskej Bystrici patrí medzi technické pamätihodnosti mesta, jeho výstavba sa začala v roku 1951. Rekordnú návštevnosť, približne 20.000 ľudí, zažil v roku 1976 na premietaní filmu Čeľuste, kapacitu amfiteátra neskôr zmenšila výstavba obchvatu. Od roku 2008 bol amfiteáter uzavretý, v roku 2014 ho do nájmu získala spoločnosť Kolotoče. Prevádzkovateľ s mestom uzavrel dlhodobú zmluvu platnú do roku 2044, nájomca sa v rámci nej zaviazal investovať do rekonštrukcie a modernizácie areálu 330.000 eur.



„Mesto Banská Bystrica nie je spokojné s plnením tejto nájomnej zmluvy a má záujem dohodnúť sa s nájomcom amfiteátra na jej ukončení. O možnosti a podmienkach ukončenia nájomnej zmluvy mesto s nájomcom opakovane rokovalo, pričom k dohode zatiaľ nedošlo,“ uviedla pre TASR hovorkyňa primátora Zdenka Marhefková. Samospráva tvrdí, že nájomca v amfiteátri vydokladoval investície za vyše 300.000 eur, aktuálny stav areálu však napriek tomu nezodpovedá predstavám mesta o jeho plnohodnotnom využití.



„Očakávania mesta v oblasti kvalitatívnych, prevádzkových a estetických parametrov sú podstatne vyššie, rovnako i v prípade plážového kúpaliska,“ dodala hovorkyňa. Prevádzku amfiteátra by chcela radnica realizovať vo vlastnej réžii, pripravuje aj ideový zámer jeho ďalšej obnovy a využitia. „V našom záujme je, aby plnil takú funkciu ako doposiaľ,“ doplnila Marhefková.