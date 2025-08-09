< sekcia Regióny
V amfiteátri v Červeníku čakajú na deti tvorivé dielne
Autor TASR
Červeník 9. augusta (TASR) - Počas sobotného popoludnia bude amfiteáter v Červeníku (okres Hlohovec) patriť aj 15. ročníku tvorivých dielní s názvom Malí remeselníci. Zamerané budú na rôzne techniky ľudových remesiel - pletenie zo slamy, výrobky z kože, dreva a hliny, maľovanie na sklo a prácu s textilom a farbami. Informovala o tom Milada Kotlebová z Trnavského osvetového strediska.
„Menšie deti budú tvoriť z hliny, maľovať textilné tašky a vyrábať ozdoby z dreva vymaľované podľa fantázie. Malé parádnice si za asistencie skúsených lektorov vyrobia plstený náramok, hravý farebný prstienok, alebo prívesok z kože, staršie deti si vytvoria slamenú ozdôbku, alebo maľovaním na sklo čarovný svietnik,“ priblížila. Kreatívne voľnočasové aktivity sú podľa jej slov jednou z možností, pomocou ktorých je možné vytvárať pozitívny vzťah detí a mládeže k tradíciám. Pätnásty ročník tvorivých dielní je súčasťou projektu Kreatívne 2025.
V Červeníku sa v týchto dňoch koná 60. ročník Slávností spevu, hudby a tanca. Hlavný program odštartoval v piatok 8. augusta koncertom domácej dychovej hudby Verešvaranka. Okrem folklórnych vystúpení sa v sobotu uskutoční aj 43. ročník Behu zdravia ulicami Červeníka. V múzeu bude prezentácia tvorby šúpolienok a paličkovanej čipky. Program bude pokračovať aj počas ďalších dvoch dní.
