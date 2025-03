V Aponiovskej knižnici sprístupnili výstavu Od Proglasu po ypsilon

Oponice 3. marca (TASR) - Od Proglasu po ypsilon je názov výstavy, ktorú v týchto dňoch sprístupnila Slovenská národná knižnica v Aponiovskej knižnici v kaštieli v Oponiciach. Ako uviedli organizátori, nová expozícia tu bude sprístupnená do 31. marca.



Výstava prevedie návštevníkov vývojom slovenského jazyka od jeho počiatkov v staroslovienčine až po podobu, ktorú dostal v polovici 19. storočia. "K nahliadnutiu sú diela Proglas, Kamaldulská Biblia či jazykovedné diela Antona Bernoláka, Ľudovíta Štúra a Martina Hattalu. Sú to dokumenty, ktoré sa považujú za historické míľniky vývinu nášho jazyka. Návštevníci tak dostanú jedinečnú príležitosť nahliadnuť do historických procesov, ktoré tento vývoj ovplyvnili, a dozvedieť sa, ako sme sa od staroslovienčiny dopracovali napríklad k ypsilonu," uviedol správca Aponiovskej knižnice Ondrej Šomodi.



Výstava Od Proglasu po ypsilon je podľa organizátorov určená širokej verejnosti a tiež študentom, pedagógom či milovníkom histórie a jazykovedy. "Návštevníci uvidia práce priekopníkov kodifikácie spisovného slovenského jazyka Antona Bernoláka a Ľudovíta Štúra či Proglas považovaný za prvý literárny dokument v staroslovanskom jazyku. Objavený bol v roku 1858 v srbských rukopisoch v kláštore Hilandar na Svätej Hore. Jeho autorstvo sa pripisuje Konštantínovi Filozofovi," pripomenul Šomodi.



Ako doplnil, výstava ponúkne aj kamaldulský preklad Biblie z 18. storočia, takzvanú Kamaldulskú Bibliu. "Je jednou z najvýznamnejších jazykových pamiatok slovenskej histórie. Predstavuje snahu o priblíženie biblického textu širokým vrstvám Slovákov v ich rodnom jazyku. Preklad vznikol v prostredí kamaldulského kláštora v Červenom Kláštore, kde mnísi pracovali na jeho dokončení celé desaťročia," dodal Šomodi.