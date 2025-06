V Arboréte Borová hora predstavia verejnosti takmer 800 odrôd ruží

Zvolen 7. júna (TASR) - V Arboréte Borová hora sa v sobotu a nedeľu (8. 6.) konajú tradičné Dni ruží. Odborníci verejnosti predstavia históriu šľachtenia, výsadbu, pestovanie i údržbu ruží. TASR o tom informoval hovorca Technickej univerzity vo Zvolene Ján Lichý.



Arborétum Borová hora bude počas víkendu pre verejnosť otvorené od 9.00 do 18.00 h. Prehliadky s odborným výkladom sa uskutočnia o 10.00 a 14.00 h. Verejnosť si bude môcť zakúpiť aj publikáciu Využitie zbierky ruží Arboréta Borová hora v edukačnom procese, ktorá je venovaná ich triedeniu, pestovaniu a ošetrovaniu.



Zbierka ruží v Arboréte Borová hora bola budovaná súčasne so zbierkou drevín. Jej základ tvoril sortiment odrôd, ktorý zhromaždil profesor Pravdomil Svoboda z Arboréta Peklov a z Botanickej záhrady Průhonice. Zbierka pôvodne obsahovala do 1200 odrôd v počte takmer 14.000 kríkov, jej zloženie sa však ukázalo ako málo vhodné pre študijnú zbierku.



V rokoch 1971 až 1973 preto vznikol návrh na jej odborné zameranie tak, aby zodpovedala celkovému poslaniu a orientácii arboréta. Pôvodný návrh bol doplnený o myšlienku pestovať a archivovať odrody vyšľachtené na území bývalého Rakúsko-Uhorska a Československa, ako aj odrody vyšľachtené šľachtiteľmi pôsobiacimi na tomto území. „Dnes je v rozáriu sústredených takmer 800 odrôd ruží v počte 3700 kríkov, s osobitne vyčleneným priestorom pre záhonové, miniatúrne, popínavé a sadové odrody ruží,“ doplnil Lichý.