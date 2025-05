V arboréte Borová hora sa opäť uskutočnia Dni rododendronov

Zvolen 15. mája (TASR) – V arboréte Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) organizujú v najbližších dňoch 22. ročník akcie Dni rododendronov. Podujatie sa uskutoční počas víkendu 17. a 18. mája. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.



Dodal, že návštevníci budú mať v čase od 9.00 do 18.00 h možnosť vidieť zbierku rododendronov prostredníctvom vyznačeného chodníka. Môže to byť individuálne alebo v rámci organizovaných vstupov počas oboch dní o 10.00 a 14.00 h s odborným výkladom zameraným na rod rododendron, jeho nároky, pestovanie a uplatnenie v parkových úpravách.



Ako ďalej uviedol, záujemcovia môžu spoznať rôzne druhy a kultivary stálozelených rododendronov, opadavé azalky v širokej farebnej škále od bielej cez odtiene žltej, ružovej, červenej až po tmavo fialovú. Celkovo je podľa neho na rôznych miestach v areáli arboréta sústredených viac ako 60 kultivarov a viac ako 20 botanických druhov rododendronov v počte takmer 250 kusov, pričom najstaršie kry majú bezmála 60 rokov.



Borová hora patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. „Prírodnými podmienkami, atraktívnymi výsadbami a autentickými scenériami, vysadenými rozmanitými druhmi a formami drevín poskytuje podmienky nielen na univerzitné vzdelávanie. Je to aj na vzdelávanie ďalších typov škôl, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením,“ zdôraznil riaditeľ arboréta Ivan Lukáčik.