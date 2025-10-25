< sekcia Regióny
V Arboréte Kysihýbel sa nachádza už vyše 20 umeleckých diel
Banská Štiavnica 25. októbra (TASR) - Exteriérová galéria moderného sochárskeho umenia v Arboréte Kysihýbel v Banskej Štiavnici sa rozrástla o ďalšie umelecké diela. Vďaka štvrtému ročníku workshopu Vlnoobjekt sa v arboréte nachádza už vyše 20 diel od slovenských aj zahraničných umelcov. TASR o tom informovala Lívia Olahová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Banská Štiavnica.
V rámci aktuálneho ročníka umeleckého workshopu Vlnoobjekt tvorili umelci počas dvojtýždňového rezidenčného pobytu na tému “Tu a teraz“. Reflektovať tak mohli výzvy súčasného sveta, zahltenie podnetmi, deformáciu faktov, obavy z budúcnosti aj potrebu konať okamžite. Vytvorené diela sa už tradične stali súčasťou exteriérovej galérie v banskoštiavnickom arboréte.
„Tento rok sme ju rozšírili nielen o nové sochárske, ale aj maliarske diela, ktoré sú inštalované v presklenej budove arboréta a sprístupnené verejnosti. V arboréte pribudli ďalšie nadživotné drevené sochy a jednu z nich sme umiestnili aj na verejných miestach v meste ako umelecké pútače,“ uviedol podpredseda predstavenstva OOCR Ľudovít Kaník.
Na tohtoročnom workshope sa zúčastnilo celkom 12 umelcov, a to sochári, maliari aj intermediálna autorka. Podujatie finančne podporila Rozvojová agentúra Banskobystrického samosprávneho kraja i Fond na podporu umenia.
Arborétum Kysihýbel vzniklo v roku 1900, vysadených je tam približne 300 druhov stromov a kríkov z celého sveta. Exteriérová galéria pozostáva z vyše 20 drevených objektov a maliarskych diel, ktoré sú prístupné verejnosti počas letnej sezóny od stredy do nedele v čase od 10.00 do 17.00 h a v ostatnom období na základe telefonickej objednávky.
