Arborétum Kysihýbel pozýva na exteriérovú galériu súčasnej sochy

Banská Štiavnica 22. augusta (TASR) - V Arboréte Kysihýbel pri Banskej Štiavnici v utorok oficiálne sprístupnili novú exteriérovú galériu súčasnej sochy. Drevené diela umiestnené v areáli arboréta vznikli počas workshopu maľby a súčasnej sochy s názvom Vlnoobjekt, ktorý sa uskutočnil v polovici júna. TASR o tom informovala výkonná riaditeľka krajskej organizácie cestovného ruchu Banskobystrický kraj Turizmus Zuzana Jóbová.



Workshop maľby a súčasnej sochy, ktorý od roku 2022 organizujú oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Región Banská Štiavnica, občianske združenie Vlnoplocha a výtvarník a sochár Andrej Šoka, sa v areáli arboréta uskutočnil do 14. do 25. júna. Témou prvého ročníka bola Recyklácia, tento rok umelci počas desiatich dní tvorili obrazy a sochy na tému Domov.



"Podujatie komunikuje aktuálne princípy tvorby, súčasné spoločensko-politické témy a širšie kontexty, pričom pracuje s princípmi site specific a land art tvorby s využitím lokálnych zdrojov, ako je napríklad kalamitné drevo, a vytvorené sochy či objekty vracia do ich pôvodného prostredia," priblížil Šoka.



Drevené sochy sú v arboréte rozmiestnené medzi stromami, na lúke či pri rybníku, organizátori predpokladajú, že za desať rokov ich tam dokážu rozmiestniť približne 50. "Sochy zdobia aj verejné priestory v centre mesta Banská Štiavnica, kde slúžia ako pozvánka do exteriérovej galérie v Kysihýbli. Návštevníci sa na ne pýtajú, zaujíma ich príbeh sôch i umelcov, ktorí ju vytvorili," uviedol podpredseda OOCR Región Banská Štiavnica Ľudovít Kaník.



Arborétum Kysihýbel vzniklo v roku 1900, vysadených je tam približne 300 druhov stromov a kríkov z celého sveta. Pre verejnosť je otvorené od stredy do nedele medzi 9.00 a 16.00 h. Exteriérová galéria v areáli arboréta vznikla vďaka finančnej podpore Ministerstva dopravy SR a Banskobystrického samosprávneho kraja, prvý ročník podujatia podporil aj Fond na podporu umenia.