V arboréte vo Zvolene budú Dni bez bariér, zamerané na vzdelávanie

Zvolen 10. mája (TASR) - Arborétum Borová hora Technickej univerzity (TUZVO) vo Zvolene sa počas piatka a soboty (12. a 13. 5.) stane otvoreným pre skupiny osôb s telesným postihnutím, vozičkárov, ako aj širokú odbornú a laickú verejnosť. Uskutoční sa tam v poradí už piaty ročník odborného podujatia Dni bez bariér 2023, ktoré je zamerané na vzdelávacie aktivity v prírodnom prostredí existujúcich náučných chodníkov.



"V spolupráci s renomovanými odborníkmi budú predstavené možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre ľudí so špecifickými potrebami. Pripravené budú zóny oddychu s bezbariérovým mobiliárom, poskytnutá odborná poradenská činnosť v predmetnej problematike, prezentované edukačné panely, exteriérová kniha o drevinách, náučný bylinkový záhon a ďalšie vzdelávacie aktivity s prezentovaním zbierok arboréta," priblížil podujatie hovorca TUZVO Ján Lichý.



Arborétum Borová hora sa problematikou bezbariérového sprístupňovania na vedecko-odbornej úrovni intenzívne zaoberá od roku 2015, keď bol realizovaný 1. medzinárodný seminár s touto problematikou na Slovensku.



"Spolupracovali sme s Národným rehabilitačným centrom v Kováčovej, so Slovenským zväzom telesne postihnutých, ale aj s odborníkmi z Fakulty architektúry a dizajnu STU v Bratislave či z partnerských univerzít vo Varšave a Brne. Myšlienka búrania bariér medzi ľuďmi čoraz viac rezonuje v sociálne orientovanej spoločnosti, ktorej úroveň sa posudzuje podľa toho, ako sa dokáže správať voči svojim najzraniteľnejším občanom. Rozširovanie vedomostí o tejto problematike vytvára predpoklad na inkluzívnu a aktívnu účasť osôb so zdravotným postihnutím na spoločenskom a kultúrnom živote," uviedla odborná garantka podujatia Mariana Jakubisová.



Arborétum Borová hora patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. "Svojimi prírodnými podmienkami a benefitmi v podobe atraktívnych výsadieb a autentických scenérií, vysadených rozmanitých druhov a foriem drevín poskytuje a vytvára podmienky nielen na univerzitné vzdelávanie, ale aj vzdelávanie ďalších typov škôl, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením," zdôraznil riaditeľ arboréta Ivan Lukáčik.



Dni bez bariér 2023 hora sú organizované a podporené z projektu KEGA 004TU Z-4/2022 Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.