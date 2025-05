V arboréte vo Zvolene budú Dni bez bariér, zamerajú sa na vzdelávanie

Zvolen 2. mája (TASR) - Arborétum Borová hora Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) sa v máji opäť stane otvoreným pre skupiny osôb s telesným postihnutím, vozičkárov, ako aj širokú verejnosť. Uskutoční sa tam siedmy ročník odborného podujatia Dni bez bariér 2025. TASR o tom informoval hovorca TUZVO Ján Lichý.



Dodal, že podujatie pre ľudí na vozíku, seniorov, rodičov s kočíkmi i ďalších záujemcov bude 7. a 8. mája. Zameria sa na vzdelávacie aktivity v prírodnom prostredí existujúcich náučných chodníkov. „Návštevníkom budeme prezentovať vzdelávacie panely, exteriérovú knihu o drevinách, náučný bylinkový záhon a ďalšie aktivity s predstavením zbierok arboréta,“ objasnil.



Ako uviedol, tvorba bezbariérového prostredia a prístup k vzdelávaniu v prírodnom prostredí pre ľudí so zdravotným hendikepom a špecifickými potrebami má svoje podmienky a limity. „Bezbariérové návrhy sú charakteristické toleranciou k ľudskej diverzite a rôznorodosti zraniteľných skupín,“ podotkol. V spolupráci s odborníkmi predstavia aj možnosti využitia bezbariérových pomôcok a zariadení pre ľudí so špecifickými potrebami.



Arborétum sa problematikou bezbariérového sprístupňovania na vedecko-odbornej úrovni intenzívne zaoberá od roku 2015, keď bol prvý medzinárodný seminár s touto problematikou na Slovensku.



Borová hora patrí medzi jedinečné pracoviská svojho druhu na Slovensku. "Prírodnými podmienkami, atraktívnymi výsadbami a autentickými scenériami, vysadenými rozmanitými druhmi a formami drevín poskytuje podmienky nielen na univerzitné vzdelávanie. Je to aj na vzdelávanie ďalších typov škôl, ako aj širokej odbornej a laickej verejnosti vrátane osôb so zdravotným znevýhodnením," zdôraznil riaditeľ arboréta Ivan Lukáčik.