V Archeoparku sa opäť stretáva svet barbarov s antickou civilizáciou

Cífer 3. mája (TASR) - Počas aktuálneho víkendu sa v Archeoparku Cífer-Pác neďaleko Trnavy opäť stretá svet barbarov s antickou civilizáciou. Návštevníkov čakajú v rámci podujatia Romani et barbari ukážky bojov, dobovej zbroje, remesiel a kuchyne.



Počas dvoch dní sa predstavia zástupcovia rôznych národov a kmeňov, ktorí priblížia svoje tradície a spôsob života. „Rímski legionári si opäť postavia svoje tábory, nahliadnete do sveta Keltov a spoznáte život Dákov. Vystúpia historické skupiny zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Rumunska. Celým programom vás prevedie Miroslav Kasprzyk,“ uvádzajú organizátori podujatia.



Okrem historických skupín sa predstavia aj remeselníci so svojimi výrobkami. Pre deti aj dospelých sú pripravené workshopy a interaktívne hry. „Už tradične si budete môcť vyskúšať mletie obilia na historických žarnovoch, zistiť, ako žili deti v dobe rímskej, alebo sa naučiť, ako sa dá zo žihľavy upriasť vlákno,“ doplnili.



Súčasťou podujatia je aj prednáškový cyklus. Počas dvoch dní odprezentujú odborníci šesť prednášok, ktoré priblížia historické súvislosti a výsledky najnovších výskumov na území Slovenska.