V archeoparku v Hanušovciach nad Topľou otvorili novú sezónu

Hanušovce nad Topľou 12. apríla (TASR) - V Archeoparku v Hanušovciach nad Topľou v sobotu otvorili novú sezónu. Pre návštevníkov si pripravili pečenie chleba v stredovekej peci a jeho ochutnávku, razenie keltských mincí, ako aj streľbu z luku. Program majú pripravený i počas celej letnej sezóny.



Ako pre TASR uviedol zástupca riaditeľa Krajského múzea v Prešove a vedúci hanušovského kaštieľa Samuel Bruss, pre návštevníkov si pripravili tak, ako po minulé roky rôzne remeslá a edukačné činnosti s prezentáciou starobylých remesiel.



„So vstupenkou do archeologickej expozície v kaštieľskych pivniciach ako do expozície najstarších ľudských dejín získajú návštevníci aj vstupenku do zážitkového open-air múzea, kde sa stretnú s replikami archeologických stavieb z archeologických výskumov od paleolitu až po včasný stredovek. Reprezentujú ho rôzne obydlia od domcov, v ktorých žili Kelti, ľudia v dobe bronzovej, ale sú to aj rôzne remeselné prístrešky, napríklad hrnčiara s pecami na vypaľovanie a hrnčiarskym kruhom. Potom je to napríklad chlebová pec, kovotepecká dielňa pri obydlí z doby bronzovej, kde si môžu napríklad návštevníci vyraziť pamätnú mincu ako repliku keltskej mince,“ uviedol Bruss.



Archeopark bude prístupný návštevníkom do konca októbra. „Každý štvrtok počas celej letnej sezóny sa môžu návštevníci tešiť na remeslá, ktoré tam predvádzame ako zamestnanci inštitúcie. Ide napríklad o ručnú výrobu šperkov z medeného drôtu, potom je to farbenie hlinených korálikov, lukostreľba, výroba hlinených výrobkov v ruke alebo na hraničiarskom kruhu a veľmi obľúbená tkáčska technika. Tu robíme aj dnes, na zvislých krosnách si môžu deti a návštevníci utkať vlastný náramok alebo časť nejakého odevu,“ priblížil Bruss.



Počas letnej sezóny budú podľa jeho slov vypaľovať keramiku v hrnčiarskych peciach. „Rozkúrime repliku sklárskej pece z deviateho storočia a pomocou prirodzeného kúrenia v nej dosiahneme teplotu aj viac ako 1300 stupňov Celzia. Budeme robiť sklenenú archeo fajancu s pomocou sklárskych majstrov z Lednických Rovní,“ prezradil Bruss.