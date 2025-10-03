< sekcia Regióny
V areáli a okolí elektrárne Bohunice budú mať hasiči taktické cvičenie
Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť na zásah v prípade mimoriadnej udalosti v priemyselnom objekte s vysokým rizikom.
Autor TASR
Trnava/Jaslovské Bohunice 3. októbra (TASR) - V areáli a okolí atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach v okrese Trnava sa v piatok uskutoční taktické cvičenie hasičov. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave o tom informovalo na sociálnej sieti.
Cieľom cvičenia je preveriť pripravenosť na zásah v prípade mimoriadnej udalosti v priemyselnom objekte s vysokým rizikom. „Doprava hasiacej látky bude zabezpečovaná z viacerých vodných zdrojov, pričom môže dôjsť k zvýšenému pohybu hasičskej techniky v okolí obcí Dolné Dubové, Jaslovské Bohunice a Žlkovce,“ doplnili hasiči.
