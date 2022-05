V areáli bývalého cukrovaru v Trnave sa začína výstavba bytov

Na snímke zľava konateľ realitnej kancelárie Neoreal Michal Žitník, predseda predstavenstva United Industries Eduard Šebo, viceprimátor Trnavy Tibor Pekarčík, zástupca ČSOB Miroslav Zadubenec a projektový manažér QCM Martin Kulina pózujú počas slávnostného poklepania základného kameňa projektu CUKROVAR v Trnave v stredu 25. mája 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Na snímke budova bývalého cukrovaru pri príležitosti slávnostného poklepania základného kameňa projektu CUKROVAR v Trnave v stredu 25. mája 2022. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Trnava 25. mája (TASR) – Areál bývalého cukrovaru v Trnave po takmer dvoch desaťročiach od ukončenia prevádzky oživí stavebný ruch. V úvodných troch etapách v priebehu približne troch rokov by malo v jednej časti rozsiahleho pozemku vzniknúť spolu 544 bytov v nízkopodlažných domoch s priamym napojením na park pri kalvárii. Informoval o tom pri slávnostnom poklepaní základného kameňa Eduard Šebo, predseda predstavenstva spoločnosti United Industries, ktorá je vlastníkom areálu.Cukrovar v Trnave bol dlhodobo najväčším v Rakúsko-Uhorsku, Československu i na Slovensku. Postavili ho v druhej polovici 19. storočia na pozemkoch s výmerou zhruba 25 hektárov na okraji mesta, no postupom času a s rozmachom mesta sa dostal do jeho stredu, tesne za hranicu mestskej pamiatkovej rezervácie, pričom predstavuje zhruba polovicu jej rozlohy. Na tejto skutočnosti postavil investor myšlienku prepojiť ich a vybudovať v lokalite moderné centrum Trnavy s mestotvornými funkciami. Proces sa rozbiehal už v roku 2008, avšak, ako doplnil Šebo, vstúpila do toho hospodárska kríza. Na jeseň tohto roku plánuje investor prezentovať svoju predstavu o jeho celkovej podobe.Architekt Pavol Zibrin ako člen riešiteľského kolektívu uviedol, že cieľom je vytvoriť živú štvrť.uviedol Zibrin.Štyri budovy cukrovaru, dva sklady cukru, hlavná výrobná hala a administratívna budova sú zapísané v zozname národných kultúrnych pamiatok ako významný dokument vývoja priemyselnej architektúry, urbanizmu a cukrovarníckeho priemyslu na Slovensku. Podľa Zibrina by mohli byť premenené na objekty nielen celomestského a regionálneho, ale aj medzinárodného kultúrno-spoločenského významu s mnohými funkciami a možnosťami. Šebo avizoval, že nové objekty budú citlivo včlenené medzi historické stavby.konštatoval na zahájení výstavby bytových domov zástupca primátora Trnavy Tibor Pekarčík. Potrebám revitalizácie vyšiel už pred niekoľkými rokmi v ústrety aj územný plán mesta.uviedol Pekarčík.