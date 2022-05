V areáli bývalého družstva v obci Včelince by mohol vyrásť bitúnok

Včelince 18. mája (TASR) – Do areálu bývalého poľnohospodárskeho družstva v obci Včelince v okrese Rimavská Sobota by sa mohla opäť vrátiť živočíšna výroba. Spoločnosť Agroterra spol., ktorá družstvo vlastní, v ňom chce postaviť nový bitúnok s rozrábkou mäsa približne za 450.000 eur. Vyplýva to zo zámeru, ktorý spoločnosť predložila na posudzovanie vplyvov na životné prostredie (EIA).



Ako pre TASR priblížil riaditeľ agroskupiny František Máté, areál poľnohospodárskeho družstva spoločnosť aktuálne pre živočíšnu výrobu nevyužíva. V neďalekej obci Hubovo však vlastní farmu na chov oviec a jahniat, ktorých mäso by chcela v plánovanom bitúnku spracovávať. Dodal tiež, že proces EIA je v súčasnosti prerušený, aby sa spoločnosť mohla vyjadriť k doručeným stanoviskám.



Ako vyplýva zo zámeru predloženého na EIA, myšlienkou navrhovateľa je vytvoriť v areáli poľnohospodárskeho družstva priestory pre zabitie zvierat a následné spracovanie mäsa so zázemím. Súčasťou areálu majú byť i priestory na rozrábku a expedíciu spracovaného mäsa.



Spoločnosť očakáva spustenie prevádzky do 24 mesiacov od začiatku výstavby, priamo v bitúnku pritom plánuje zamestnať päť ľudí. "Ďalšie súvisiace pracovné miesta, ktorých výkon nebude viazaný výlučne na navrhovaný areál, môžu vzniknúť v súvislosti so zabezpečením logistiky a obslužných činností," uvádza spoločnosť v návrhu.



Spoločnosť Agroterra vznikla v roku 1995 a jej hlavnými činnosťami sú poľnohospodárstvo a chov oviec. Obhospodaruje približne 900 hektárov pôdy, z čoho 670 hektárov tvorí orná pôda a 230 hektárov trávnatý porast. Na svojich poliach pestuje kukuricu, jačmeň, ovos a lucernu.