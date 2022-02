V areáli bývalého družstva v Udavskom chcú zriadiť vrakovisko

Udavské 18. februára (TASR) – O zriadenie autorizovaného pracoviska na zber a spracovanie starých vozidiel v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva (PD) v obci Udavské v okrese Humenné má záujem sninská spoločnosť Motocentrum Feria. Investičný zámer aktuálne podlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie (EIA).



Ako vyplýva zo zámeru spoločnosti zverejnenom na enviroportáli, investor má záujem vykonávať "novú činnosť" spočívajúcu v zbere ostatných odpadov vrátane výkupu, triedenia, zhromažďovania a zhodnocovania vykúpených kovových odpadov a starých vozidiel od fyzických a právnických osôb v regióne do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi. Okrem toho má tiež v úmysle triediť a zhromažďovať nebezpečné odpady, taktiež do času ich odovzdania konečnému spracovateľovi. "Odpady budú zhromažďované buď na spevnenej ploche, alebo k tomu určených veľkoobjemových kontajneroch," uvádza tiež dokument s tým, že investor odpady zabezpečí tak, aby nedochádzalo k ich úniku z posudzovaného areálu do okolia.



Predmetná parcela je oplotená, v jej bezprostrednej blízkosti sa nachádza prístupová komunikácia. Ako tiež záujemca uvádza, plocha areálu má pozostávať zo spevnených betónových plôch, nebytových budov a izolovaných manipulačných plôch odvodnených do odlučovača ropných látok. Umiestnenie prevádzky má byť v súlade s územným plánom obce.