V areáli bývalého podniku Bukóza v Hencovciach vypukol požiar

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Horí pri dopravníkovom páse, ktorý je odpojený od elektrickej energie a plamene zachvátili aj odpad v jeho okolí.

Autor TASR
Hencovce 30. januára (TASR) - V piatok popoludní vypukol požiar v areáli bývalého závodu Bukóza v obci Hencovce v okrese Vranov nad Topľou. Ako pre TASR uviedli z Operačného strediska Krajského riadieľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, na mieste zasahujú hasiči z Vranova nad Topľou, záchranná brigáda z Humenného a dobrovoľní hasiči z obce Soľ.

Podľa hasičov sú nasadené sily a prostriedky momentálne postačujúce. Horí pri dopravníkovom páse, ktorý je odpojený od elektrickej energie a plamene zachvátili aj odpad v jeho okolí.
