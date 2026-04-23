V areáli bývalého SOU v Záhorskej Bystrici sa začala revitalizácia
Bratislavský magistrát chce zasa niekdajšiu budovu školského internátu premeniť na objekt s nájomnými bytmi.
Autor TASR
Bratislava 23. apríla (TASR) - V areáli bývalého Stredného odborného učilišťa (SOU) energetického v bratislavskej Záhorskej Bystrici sa začali práce na obnove a novom poslaní lokality. Informuje o tom samospráva mestskej časti, ktorá participuje na spoločnom projekte s Hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským samosprávnym krajom (BSK).
„BSK začal s búracími prácami bývalej plavárne, kraj bude na mieste realizovať domov sociálnych služieb, na ktorý má vyčlenené financie,“ spresnila Záhorská Bystrica.
Samotná mestská časť vlastní najväčšiu časť bývalého areálu Elektrovodu. V jej pláne je vybudovať novú základnú školu. „Máme vydané právoplatné stavebné povolenie a aktuálne sme v procese získavania finančných zdrojov, rokujeme s vládou a čakáme na výzvy z eurofondov,“ uviedla mestská časť. Výšku investície novej školy spolu s bazénom odhadla v rozmedzí sedem až 10 miliónov eur.
Bratislavský magistrát chce zasa niekdajšiu budovu školského internátu premeniť na objekt s nájomnými bytmi. „Všetci spoločne riešime novú infraštruktúru, cesty a chodníky a parkovacie miesta,“ dodala Záhorská Bystrica.
Areál bývalého učilišťa sa prestal využívať po zlúčení SOU energetického a školy v Devínskej Novej Vsi v roku 2008.
