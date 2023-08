V areáli bývalej píly v Malackách plánuje mesto vybudovať promenádu

Bratislava/Malacky 5. augusta (TASR) - Malacky začali v areáli bývalej píly budovať novú promenádu, ktorá v budúcnosti prepojí Pezinskú ulicu s novou športovou arénou. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor Malaciek Juraj Říha.



Priznal, že zladenie tejto stavby s výstavbou športovej haly nebude jednoduché, mesto však chce využiť externú dotáciu z eurofondov.



Samospráva má tiež ambíciu prepojiť územie so Zámockým parkom novým podchodom. "Aktuálne sme v povoľovacom procese pre podchod popod existujúci nadjazd, ktorý by zabezpečil bezpečnú trasu pre peších a cyklistov do Zámockého parku," potvrdil malacký primátor.