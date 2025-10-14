< sekcia Regióny
V areáli bývalých kúpeľov Korytnica obnovia výrobu minerálnej vody
Autor TASR
Liptovská Osada 14. októbra (TASR) - V areáli bývalých kúpeľov Korytnica sa po dlhom čase chystá obnovenie výroby minerálnej vody Korytnica. Na obnove technológie čerpania minerálnej vody pracuje nový majiteľ, ktorý do budúcnosti počíta aj s obnovou kúpeľov. TASR o tom za spoločnosť Korytnica 1853 informoval Miroslav Duračinský.
Ako priblížil, spoločnosti Korytnica 1853 sa pred dvoma rokmi podarilo získať bývalú plničku a hornú časť areálu bývalých kúpeľov a následne zjednotiť aj zvyšok pozemkov pod jedného majiteľa. Vďaka tomu bolo možné začať pracovať na obnove technológie čerpania minerálnej vody. Aktuálne sa tento proces blíži do finále.
„Príbeh minerálnej vody a kúpeľov Korytnica je osobitý, a keď sa naskytla príležitosť, naša spoločnosť vyvinula mnoho úsilia do vyriešenia extrémne zložitých vlastníckych pomerov a scelenia pozemkov. To sa po veľkom nasadení podarilo a mohli sme sa pustiť do práce,“ skonštatoval Duračinský s tým, že najbližším krokom je obnovenie výroby.
Minerálna voda Korytnica kvalitou svojho zloženia konkuruje známym prameňom vo Vichy vo Francúzsku či v Monte Canini v Taliansku. Má jedinečné zloženie, keďže obsahuje veľa vápnika a horčíka pri nízkom objeme sodíka. Voda zložením podporuje stavbu kostí a zubov a prospieva nervovému systému aj svalom, pričom vďaka nízkemu obsahu sodíka uľahčuje ľuďom kontrolu objemu prijímaných solí. V slovenských obchodoch sa naposledy predávala v roku 2019.
Ďuračinský dodal, že spoločnosť Korytnica 1853, ktorej názov obsahuje rok, keď vo Viedni prvý komplexný test potvrdil liečebné účinky minerálnej vody Korytnica, počíta do budúcnosti aj s obnovou samotných kúpeľov. Prvým krokom je však zabezpečenie areálu.
„V prvom rade sa snažíme zabezpečiť areál tak, aby neohrozoval ľudí. Stav mnohých budov je totiž kritický, čo sme zistili po odstránení náletových drevín a podrobnejšej obhliadke aj so statikom. Súčasťou úvodných prác je aj čistenie areálu. Pre obnovenie kúpeľov plánujeme osloviť potenciálnych investorov,“ podotkol Duračinský s tým, že vďaka liečivej vode má Korytnica všetky predpoklady byť do budúcnosti opäť miestom, kam sa bude chodiť za regeneráciou a oddychom.
