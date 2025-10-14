Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V areáli bývalých kúpeľov Korytnica obnovia výrobu minerálnej vody

Na snímke plnenie fliaš minerálneho liečivého prameňa Žofia v priestoroch chátrajúcich Kúpeľov Korytnice v osade Korytnica, ktorá je súčasťou obce Liptovská Osada. Foto: TASR

Minerálna voda Korytnica kvalitou svojho zloženia konkuruje známym prameňom vo Vichy vo Francúzsku či v Monte Canini v Taliansku.

TASR
Liptovská Osada 14. októbra (TASR) - V areáli bývalých kúpeľov Korytnica sa po dlhom čase chystá obnovenie výroby minerálnej vody Korytnica. Na obnove technológie čerpania minerálnej vody pracuje nový majiteľ, ktorý do budúcnosti počíta aj s obnovou kúpeľov. TASR o tom za spoločnosť Korytnica 1853 informoval Miroslav Duračinský.

Ako priblížil, spoločnosti Korytnica 1853 sa pred dvoma rokmi podarilo získať bývalú plničku a hornú časť areálu bývalých kúpeľov a následne zjednotiť aj zvyšok pozemkov pod jedného majiteľa. Vďaka tomu bolo možné začať pracovať na obnove technológie čerpania minerálnej vody. Aktuálne sa tento proces blíži do finále.

Príbeh minerálnej vody a kúpeľov Korytnica je osobitý, a keď sa naskytla príležitosť, naša spoločnosť vyvinula mnoho úsilia do vyriešenia extrémne zložitých vlastníckych pomerov a scelenia pozemkov. To sa po veľkom nasadení podarilo a mohli sme sa pustiť do práce,“ skonštatoval Duračinský s tým, že najbližším krokom je obnovenie výroby.

Minerálna voda Korytnica kvalitou svojho zloženia konkuruje známym prameňom vo Vichy vo Francúzsku či v Monte Canini v Taliansku. Má jedinečné zloženie, keďže obsahuje veľa vápnika a horčíka pri nízkom objeme sodíka. Voda zložením podporuje stavbu kostí a zubov a prospieva nervovému systému aj svalom, pričom vďaka nízkemu obsahu sodíka uľahčuje ľuďom kontrolu objemu prijímaných solí. V slovenských obchodoch sa naposledy predávala v roku 2019.

Ďuračinský dodal, že spoločnosť Korytnica 1853, ktorej názov obsahuje rok, keď vo Viedni prvý komplexný test potvrdil liečebné účinky minerálnej vody Korytnica, počíta do budúcnosti aj s obnovou samotných kúpeľov. Prvým krokom je však zabezpečenie areálu.

V prvom rade sa snažíme zabezpečiť areál tak, aby neohrozoval ľudí. Stav mnohých budov je totiž kritický, čo sme zistili po odstránení náletových drevín a podrobnejšej obhliadke aj so statikom. Súčasťou úvodných prác je aj čistenie areálu. Pre obnovenie kúpeľov plánujeme osloviť potenciálnych investorov,“ podotkol Duračinský s tým, že vďaka liečivej vode má Korytnica všetky predpoklady byť do budúcnosti opäť miestom, kam sa bude chodiť za regeneráciou a oddychom.
