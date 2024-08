V areáli domova dôchodcov na Spiši začali s výstavbou novej budovy

Spišská Nová Ves 19. augusta (TASR) - V areáli domova dôchodcov na sídlisku Tarča v Spišskej Novej Vsi začali v pondelok s výstavbou novej budovy pre seniorov, ktorá má ponúknuť domov približne tridsiatke klientov. Informovala o tom pracovníčka pre styk s médiami mestského úradu Edita Gondová s tým, že projekt rozšírenia kapacít komunitnej sociálnej starostlivosti je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU, v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR. Celkové náklady sú vo výške 3,45 milióna eur.



"Kapacita zariadenia na Brezovej ulici bude 30 miest. Pôjde o zariadenie pre seniorov, kde sa bude poskytovať celoročná pobytová sociálna služba osobám so stupňom odkázanosti najmenej IV., ktoré dovŕšili dôchodkový vek a sú odkázané na pomoc inej fyzickej osoby," uviedla Gondová. Výstavbou tohto zariadenia mesto pokryje požiadavky záujemcov o túto službu. Momentálne je v evidencii približne 150 žiadateľov. Zároveň sa zvýši kvalita ubytovania, keďže v tomto zariadení sa plánujú jednolôžkové izby, ktoré momentálne chýbajú.



Po požiari z roku 2022 sa kapacita tamojšieho domova dôchodcov znížila zo 193 na 150 klientov. Vláda SR v marci tohto roku vyčlenila 2,5 milióna eur na rekonštrukciu horného poschodia a strechy poškodenej budovy. "Napriek nešťastiu, ktoré ohrozilo životy zamestnancov a klientov, sme sa nevzdali a dali sme maximum svojho potenciálu do získavania prostriedkov pre rozšírenie kapacity. Dnes sa začína nová etapa života seniorov v našom meste, začíname stavať novú budovu s kuchyňou, výdajňou stravy, práčovňou a ubytovaním," priblížil primátor mesta Pavol Bečarik.



Zmluva o poskytnutí prostriedkov mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti je vo výške takmer 3,7 milióna eur. Stavebné práce si vyžiadajú 3,45 milióna eur a stavebný dozor ďalších 44.000 eur. Spišská Nová Ves tak získala prostriedky na nový domov dôchodcov plne z externých zdrojov. Zo zmluvy so zhotoviteľom vyplýva, že Dom seniorov Holubnica by mal byť hotový najneskôr do konca roka 2025.