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V areáli historického mlyna v Dolnej Krupej otvorili infocentrum
Objekt infocentra v areáli historického mlyna obnovila obec Dolná Krupá. Jej starosta Marek Dekan ozrejmil, že pôvodne išlo o letnú kuchynku.
Autor TASR
Dolná Krupá 21. júla (TASR) - V obnovenom areáli historického mlyna v Dolnej Krupej (okres Trnava) v utorok slávnostne otvorili nové informačné centrum pre návštevníkov. Turisti v ňom získajú informácie o miestnych atraktivitách a budú si môcť požičať bicykle. Predstavili aj ďalšie dva projekty, ktoré Trnavský samosprávny kraj (TTSK) podporil prostredníctvom Krajskej inovačnej rozvojovej agentúry (KIRA) v rámci Schémy podpory cestovného ruchu.
„Dolná Krupá je, podobne ako Smolenice, lokalitou, ktorú systematicky rozvíjame. Rozšírili sme tu úspešný koncept Rozária hudby a zaviedli bezplatnú výletnú dopravu Krupanská fčela. Teraz pribúda ďalšia služba, ktorá zatraktívni obec a jej okolie pre cykloturistov,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj a podpredseda TTSK Patrik Voltmann poukázal aj na rozšírenú ponuku historických prehliadok pre deti a mládež v Trnave o dobové kostýmy pre deti, drevené repliky stredovekých zbraní, vlajky a časovú os významných udalostí.
Hovoril tiež o umiestnení QR kódov pri pamiatkach a vo vybraných sakrálnych objektoch trnavského regiónu, ktoré prinesú turistom informácie o pamiatkach dostupné vo viacerých jazykoch. „Toto sú veci, ktoré vzišli z regiónu. To je presne to, čo potrebujeme. Aby ľudia, ktorí v regióne žijú a vedia čo potrebujú, nám tú informáciu dali a my zabezpečíme financovanie a následné prepojenie,“ podčiarkol.
Všetky tri projekty boli realizované v súhrnnej hodnote 27.230 eur. Deväťdesiatpäť percent z tejto sumy poskytol TTSK prostredníctvom členského príspevku KIRA do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Riaditeľ OOCR Alexander Prostinák priblížil, že infocentrum bude zatiaľ fungovať počas víkendov. Počíta sa však s tým, že v ďalších rokoch sa jeho fungovanie aspoň počas hlavnej sezóny rozšíri. Informačné centrum sa nachádza oproti kostolu, je prístupné z dvoch strán.
Objekt infocentra v areáli historického mlyna obnovila obec Dolná Krupá. Jej starosta Marek Dekan ozrejmil, že pôvodne išlo o letnú kuchynku. Otvorenie infocentra považuje za pozitívny impulz k napredovaniu turizmu v obci.
„Dolná Krupá je, podobne ako Smolenice, lokalitou, ktorú systematicky rozvíjame. Rozšírili sme tu úspešný koncept Rozária hudby a zaviedli bezplatnú výletnú dopravu Krupanská fčela. Teraz pribúda ďalšia služba, ktorá zatraktívni obec a jej okolie pre cykloturistov,“ priblížil predseda TTSK Jozef Viskupič.
Predseda Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj a podpredseda TTSK Patrik Voltmann poukázal aj na rozšírenú ponuku historických prehliadok pre deti a mládež v Trnave o dobové kostýmy pre deti, drevené repliky stredovekých zbraní, vlajky a časovú os významných udalostí.
Hovoril tiež o umiestnení QR kódov pri pamiatkach a vo vybraných sakrálnych objektoch trnavského regiónu, ktoré prinesú turistom informácie o pamiatkach dostupné vo viacerých jazykoch. „Toto sú veci, ktoré vzišli z regiónu. To je presne to, čo potrebujeme. Aby ľudia, ktorí v regióne žijú a vedia čo potrebujú, nám tú informáciu dali a my zabezpečíme financovanie a následné prepojenie,“ podčiarkol.
Všetky tri projekty boli realizované v súhrnnej hodnote 27.230 eur. Deväťdesiatpäť percent z tejto sumy poskytol TTSK prostredníctvom členského príspevku KIRA do Oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Trnava Tourism.
Riaditeľ OOCR Alexander Prostinák priblížil, že infocentrum bude zatiaľ fungovať počas víkendov. Počíta sa však s tým, že v ďalších rokoch sa jeho fungovanie aspoň počas hlavnej sezóny rozšíri. Informačné centrum sa nachádza oproti kostolu, je prístupné z dvoch strán.
Objekt infocentra v areáli historického mlyna obnovila obec Dolná Krupá. Jej starosta Marek Dekan ozrejmil, že pôvodne išlo o letnú kuchynku. Otvorenie infocentra považuje za pozitívny impulz k napredovaniu turizmu v obci.