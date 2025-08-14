< sekcia Regióny
V areáli hradu Revište budú v sobotu číhať strašidlá
Ako informovalo Združenie na záchranu hradu Revište, na návštevníkov čakajú ukážky šermiarskych súbojov v podaní rytierov Vir Fortis aj koncert rockovej kapely Halabuk.
Autor TASR
Žarnovica 16. augusta (TASR) - Na hrad Revište neďaleko Žarnovice prídu v sobotu 16. augusta strašidlá. S programom plným tajomstiev a strachu sa tam bude od 18.00 h konať najväčšie podujatie roka Strašidelný hrad Revište.
Ako informovalo Združenie na záchranu hradu Revište, na návštevníkov čakajú ukážky šermiarskych súbojov v podaní rytierov Vir Fortis aj koncert rockovej kapely Halabuk. Najmladších návštevníkov zabaví Šašo Krak z Iglova. Pripravené je aj interaktívne vystúpenie pre celú rodinu Tajomstvo Revištského strašidla či ohňová šou, ktorá ponúkne svetelné divadlo pod holým nebom.
Po celom hradnom areáli budú podľa organizátorov počas podujatia číhať stredoveké aj novoveké hradné strašidlá. „Cestou domov, či už lesom alebo na parkovisko, sa pripravte na stretnutie s ďalšími strašidlami, ktoré netrpezlivo očakávajú výkriky úžasu a možno aj strachu detí i rodičov,“ avizujú organizátori. Návštevníkom podujatia zároveň odporúčajú pevnú obuv a vybavenie lampášmi či baterkami.
