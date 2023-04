V areáli Hrochotská Bukovina žije pestré spoločenstvo rovnokrídlovcov

Zvolen 2. apríla (TASR) - V chránenom areáli Hrochotská Bukovina na Poľane žije pestré spoločenstvo rovnokrídlovcov, z nich sú dva vzácne a ohrozené. TASR to potvrdila Miriam Turayová zo Správy Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Poľana vo Zvolene.



Priblížila, že sú to koník pestrý a kobylka Frivaldského. "Indikujú zachovanosť prírode blízkej kvality trávnych porastov v podhorskom a horskom stupni," spresnila s tým, že areál je významný aj z hľadiska zachovania fauny horských lúk. "Územie zahŕňa mierne klesajúce údolie, či skôr terénnu ryhu s prameniskom v jej hornej časti. Je to aj priľahlý na juhozápad orientovaný svah hrebeňa v dolnej časti ohraničený lesom," vysvetlila.



Doplnila, že Hrochotská Bukovina je súčasťou podcelku Vysoká Poľana a nachádza sa približne jeden kilometer severne od osady Kyslinky v nadmorskej výške 870 až 890 metrov. Za chránený areál ju vyhlásili v roku 2000.



Na rozhraní podcelkov Vysoká Poľana a Detvianske predhorie je ďalší chránený areál. Horná Chrapková je časť lúčnych priestorov, ktoré sa tiahnu od horárne Kalamárka po Detviansky potok. Podľa Správy CHKO Poľana je to turisticky obľúbená lokalita južných svahov Poľany v katastrálnom území Detvy. "Nachádzajú sa tu pestré vlhké až močiarne lúky v zaplavovaných ekotypoch na ťažšej, spravidla ílovitej pôde," uviedla Turayová a dodala, že lúky majú bohaté floristické zloženie. "Vyznačujú sa výskytom žltohlava európskeho, kosatca sibírskeho, rebríčka bertrámového, hadomora nízkeho i horca pľúcneho. Sú aj reprodukčnou lokalitou ohrozených druhov obojživelníkov," dodala s tým, že za chránený areál lokalitu vyhlásili v roku 1999.