< sekcia Regióny
V areáli kaštieľa Betliar sa počas víkendu koná adventný trh
Múzejníci informujú, že súčasťou podujatia bude aj predaj benefičného punču.
Autor TASR
Betliar 6. decembra (TASR) - Adventný trh, tvorivé dielne aj príchod Mikuláša ponúka podujatie Čarovný advent v areáli kaštieľa Betliar v sobotu a v nedeľu 7. decembra. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Betliar.
Počas oboch dní sa bude pred kaštieľom konať adventný trh, kde si môžu návštevníci v krásnom prostredí anglického parku nakúpiť vianočné darčeky bez zhonu od miestnych remeselníkov a hand-made výrobcov.
V sobotu sa môžu návštevníci tešiť aj na športové aktivity pre rodiny a čaj s Karlosom Vémolom a Ivanom Buchingerom. Počas oboch dní si budú môcť vychutnať jazdu na koni či koči, deti sa zase zabavia v tvorivých dielňach. Sobotný program zavŕši príchod Mikuláša, ktorý rozsvieti vianočný stromček.
Múzejníci informujú, že súčasťou podujatia bude aj predaj benefičného punču. Dobrovoľné príspevky poputujú pre Diecéznu charitu.
Počas oboch dní sa bude pred kaštieľom konať adventný trh, kde si môžu návštevníci v krásnom prostredí anglického parku nakúpiť vianočné darčeky bez zhonu od miestnych remeselníkov a hand-made výrobcov.
V sobotu sa môžu návštevníci tešiť aj na športové aktivity pre rodiny a čaj s Karlosom Vémolom a Ivanom Buchingerom. Počas oboch dní si budú môcť vychutnať jazdu na koni či koči, deti sa zase zabavia v tvorivých dielňach. Sobotný program zavŕši príchod Mikuláša, ktorý rozsvieti vianočný stromček.
Múzejníci informujú, že súčasťou podujatia bude aj predaj benefičného punču. Dobrovoľné príspevky poputujú pre Diecéznu charitu.