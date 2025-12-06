Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V areáli kaštieľa Betliar sa počas víkendu koná adventný trh

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Múzejníci informujú, že súčasťou podujatia bude aj predaj benefičného punču.

Autor TASR
Betliar 6. decembra (TASR) - Adventný trh, tvorivé dielne aj príchod Mikuláša ponúka podujatie Čarovný advent v areáli kaštieľa Betliar v sobotu a v nedeľu 7. decembra. Na sociálnej sieti o tom informuje Slovenské národné múzeum (SNM) - Múzeum Betliar.

Počas oboch dní sa bude pred kaštieľom konať adventný trh, kde si môžu návštevníci v krásnom prostredí anglického parku nakúpiť vianočné darčeky bez zhonu od miestnych remeselníkov a hand-made výrobcov.

V sobotu sa môžu návštevníci tešiť aj na športové aktivity pre rodiny a čaj s Karlosom Vémolom a Ivanom Buchingerom. Počas oboch dní si budú môcť vychutnať jazdu na koni či koči, deti sa zase zabavia v tvorivých dielňach. Sobotný program zavŕši príchod Mikuláša, ktorý rozsvieti vianočný stromček.

Múzejníci informujú, že súčasťou podujatia bude aj predaj benefičného punču. Dobrovoľné príspevky poputujú pre Diecéznu charitu.
