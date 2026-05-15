Piatok 15. máj 2026
Do areálu kaštieľa v Betliari vbehol medveď

Na snímke kaštieľ v Betliari. Foto: TASR/František Iván

Autor TASR
Betliar 15. mája (TASR) - V areáli kaštieľa v Betliari v okrese Rožňava sa vo štvrtok (14. 5.) pohyboval medveď. Do kaštieľskeho parku v správe Slovenského národného múzea - Múzea Betliar pravdepodobne vbehol cez jednu z dier v oplotení. Pre TASR to uviedol vedúci Zásahového tímu pre medveďa hnedého v Muráni Michal Mlynár.

Zásahový tím bol do Betliara pre výskyt medveďa privolaný vo štvrtok popoludní. „V oplotení je dosť veľa dier, medveď pravdepodobne náhodou vbehol dnu a nevedel sa dostať von. Podarilo sa nám ho z areálu vyplašiť. Bol dosť dezorientovaný a plachý, nemal tendenciu útočiť,“ priblížil Mlynár.

Podľa zásahového tímu mohlo ísť o približne trojročného jedinca, či išlo o samicu alebo samca, určiť možné nebolo. V areáli kaštieľa zásahový tím rozmiestnil fotopasce a lokalitu budú naďalej monitorovať, návštevníkov kaštieľskeho parku vyzývajú na opatrnosť.
