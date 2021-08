V areáli kaštieľa v Trebišove môžu ľudia vidieť remeselníkov pri práci

Trebišov 15. augusta (TASR) - Vidieť remeselníkov počas ich práce, ochutnať tradičné jedlo zámeška a zabaviť sa pri vystúpení hudobníkov môžu návštevníci areálu trebišovského kaštieľa. V rámci podujatia Ulička remesiel, ktoré sa tam v nedeľu koná, sa dozvedia tiež zaujímavosti zo života trebišovskej šľachty.



"Sme radi, že sa nám podarilo v tomto roku zorganizovať síce nie dožinky, ako to bolo pominulé roky, ale že sme zorganizovali podujatie Ulička remesiel, kde sa snažíme ľuďom priblížiť tradičné remeslá. Návštevníci tu vidia, ako sa vyrábajú zvony, píšťalky z dreva, fujary, takisto si môžu vyskúšať mútenie masla. Môžu ochutnať tradičné zemplínske jedlo zámeška (kukuričná kaša," povedala pre TASR riaditeľka Múzea a Kultúrneho centra južného Zemplína Beáta Kereštanová.



Ako pokračovala, návštevníci sa môžu tiež po dlhom čase povoziť po historickom areáli trebišovského kaštieľa na historickom traktore.



"Takisto si môžu upliesť suvenír v podobe lana na pletacom stroji z 19. storočia. Cieľom podujatia je nielen priblížiť tradície a život ľudí kedysi na vidieku, ale zároveň v tomto pandemickom období je cieľom a pridanou hodnotou aj socializácia, radosť ľudí a možnosť konečne sa stretnúť. Veľmi zaujímavým prvkom je aj to, že návštevníci tu stretávajú aj našich bývalých šľachticov. Môžu stretnúť Gyulu Andrássyho s manželkou Katinkou, s ktorými sa môžu odfotiť. Takisto sa dozvedia mnoho zaujímavého zo zákulisia trebišovskej šľachty," priblížila Kereštanová.



Podujatie organizuje Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína, kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. Program potrvá do 20.00 h.