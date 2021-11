V areáli košického krematória otvorili prírodný cintorín Les spomienok

Na snímke zľava hovorca mesta Košice Vladimír Fabian, riaditeľka Správy mestskej zelene v Košiciach Marta Popríková, projektová manažérka projektu prírodného pohrebníctva v organizácii Živica Monika Suchánska, primátor Košíc Jaroslav Polaček a námestník primátora Marcel Gibóda počas zapaľovania sviečok. Foto: TASR - František Iván

Košice 2. novembra (TASR) - V areáli košického krematória v utorok otvorili prírodný cintorín Les spomienok. Viac ako 400 hrobových miest sa nachádza na kružniciach v okolí stromov, popol zosnulých sa do zeme vkladá jeho vsypaním alebo v biologicky rozložiteľnej urne. Do Lesa spomienok nemožno prinášať žiadne dekorácie. Ako uviedla riaditeľka Správy mestskej zelene (SMsZ) Marta Popríková, jeho vznik stál približne 32.000 eur.S realizáciou projektu začali v úvode tohto roka.povedala s tým, že rozloha prírodného cintorína je približne 400 štvorcových metrov. Samotné pochovávanie v Lese spomienok je vzhľadom na vegetačné obdobie možné od marca do novembra, miesto je však možné navštevovať aj v zime. Poplatok za takého hrobové miesto je rovnaký ako poplatok za urnové miesto.Projektová manažérka a odborníčka na prírodné pohrebníctvo z organizácie Živica Monika Suchánska pripomenula, že po Zvolene ide o druhý prírodný cintorín na Slovensku. Spresnila, že okolo každého stromu je priestor maximálne pre desať hrobových miestdodala s tým, že mená zosnulých budú vygravírované na tabuľke z korténovej ocele, ktorá bude pružinou pripevnená okolo kmeňa stromu. Obrad poslednej rozlúčky bude realizovaný podľa predstáv pozostalých.Toto miesto posledného odpočinku chcú udržať v čo najprirodzenejšej podobe.vysvetlila. Na zapaľovanie sviečok je vyhradené kamenné dielo s vodnou hladinou, na ktorú sa umiestňujú plávajúce sviečky.Podľa vedenia mesta ide o alternatívu k tradičnému pochovávaniu s ohľadom na prírodu.povedal viceprimátor Marcel Gibóda. Ako dodal, ide o jednu z alternatív, aby tento les v budúcnosti nemusel byť vyklčovaný pre potrebu vzniku nového mestského cintorína.