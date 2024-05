V areáli kúpeľov otvorili sezónu a Sliačske kultúrne leto

Sliač 18. mája (TASR) - V areáli kúpeľov Sliač otvorili v sobotu popoludní kúpeľnú sezónu 2024 a odštartovali Sliačske kultúrne leto. Podujatie sa každoročne teší veľkej obľube návštevníkov z blízkeho i ďalekého okolia a patrí medzi najväčšie rodinné akcie v regióne.



Na kúpeľnom nádvorí a v parku sú až do večera pripravené vystúpenia umelcov, divadelníkov, tanečníkov i hudobných kapiel a pre deti rôzne atrakcie. Prácu hasičov či psovodov prezentuje 81. krídlo generálmajora Otta Smika.



Kúpele v spolupráci so Železničnou spoločnosťou Slovensko zabezpečili pre návštevníkov bezplatnú dopravu vlakom z Banskej Bystrice a Zvolena. Zo železničnej stanice Sliač sa do dejiska podujatia mohli prepraviť kyvadlovou autobusovou dopravou alebo turistickým vláčikom zadarmo.



"Z roka na rok badáme stúpajúcu tendenciu účasti na našich podujatiach. Naše parkoviská sú však primárne určené pre ubytovaných hostí a ich kapacita nepostačuje pre tak vysoko navštevované podujatie. Chceme preto, aby si naši návštevníci naozaj užili tento deň bez starostí a zároveň ekologicky," konštatoval riaditeľ Kúpeľov Sliač Martin Beňuch.



V poradí už tretie otvorenie leta po sebe organizujú kúpele v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko a mestom Sliač.