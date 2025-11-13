< sekcia Regióny
V areáli Múzea SNP odhalili Lavičku cti generála M. R. Štefánika
Autor TASR
Banská Bystrica 13. novembra (TASR) – V Múzeu SNP v Banskej Bystrici sa vo štvrtok konalo spomienkové podujatie venované Dňu vojnových veteránov. Pri tejto príležitosti v areáli vysadili tradičnú červenú ružu, slávnostne odhalená bola aj Lavička cti generála Milana Rastislava Štefánika. Na podujatí sa zúčastnili aj veteráni druhej svetovej vojny Vladimír Strmeň a Branislav Tvarožek.
Spomienka na vojnových veteránov v Múzeu SNP je v ostatných rokoch vždy spojená s medzinárodnou vedeckou konferenciou. Tento rok sa počas dvoch dní v múzeu diskutovalo o posledných mesiacoch druhej svetovej vojny a období bezprostredne po jej ukončení kapituláciou Nemecka.
V areáli Múzea vo štvrtok v rámci spomienky na vojnových veteránov vysadili aj novú, v poradí už štvrtú červenú ružu. Tú v múzeu používajú namiesto tradičného symbolu veteránov, ktorým je červený mak. „V novembri je veľmi ťažké červené maky vysadiť. Ostali sme však pri červenej farbe, ako symbolike preliatej krvi,“ vysvetlil riaditeľ Múzea SNP Marian Uhrin.
Súčasťou spomienkového podujatia bolo aj slávnostné odhalenie Lavičky cti generála Milana Rastislava Štefánika. Múzeum SNP ju v areáli osadilo v spolupráci s Vojenskou podpornou nadáciou Ministerstva obrany SR. Lavička cti v Banskej Bystrici je deviatou v poradí, predchádzajúce boli umiestnené napríklad na Bradle, pri Chate generála M. R. Štefánika v Nízkych Tatrách, v Kôprovej doline či vo francúzskej obci Meudon.
„Svojím tvarom pripomína lietadlo generála Milana Rastislava Štefánika. Má pripomínať tému veteránov, odkaz Milana Rastislava Štefánika a všetkých, ktorí v prvej alebo druhej svetovej vojne, alebo aj v súčasných vojnách, bojovali za našu krajinu,“ priblížil Uhrin.
