< sekcia Regióny
V areáli nemocnice v Handlovej otvorili nízkokapacitné senior centrum
Nemocnica zároveň začína s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti.
Autor TASR
Handlová 19. mája (TASR) - Zariadenia sociálnych služieb na hornej Nitre doplnilo nové Senior centrum Svätej Kataríny v areáli nemocnice v Handlovej. Nemocnica zároveň začína s výstavbou regionálneho centra integrovanej starostlivosti (RCIS), ktoré rozšíri ambulantné a terapeutické služby. Zariadenie tam otvorili v utorok, zároveň poklepali i základný kameň stavby nového RCIS.
Senior centrá podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Agel Tomáša Lučkaia spadajú síce do sociálnej oblasti, nie do zdravotníckej, no vynikajúco ju dopĺňajú. „Uvidíme na Handlovej ako takej lastovičke, ako vie fungovať sociálna a zdravotnícka starostlivosť v praxi,“ podotkol Lučkai.
Nové senior centrum podľa neho ponúkne klientom komorné bývanie v dvoch jednotkách na 12 lôžkach, má byť bezpečné, bezbariérové a je takmer ako domáce. „Výstavba stála celkovo 2,8 milióna eur, pričom minoritnú časť tvoril Plány obnovy a odolnosti SR vo výške 1,3 milióna eur, zvyšok financovala spoločnosť z vlastných zdrojov,“ vyčíslil.
Senior centrum Svätej Kataríny je po senior centre zriadenom mestom druhým zariadením tohto typu v Handlovej. Viceprimátor Ladislav Hozlár podotkol, že v meste žije 3200 seniorov, čo je približne štvrtina jeho populácie. „Musíme sa k tomu problému postaviť čelom a riešením je práve budovanie takýchto centier,“ poznamenal.
Nemocnica vo svojom areáli zároveň začne s výstavbou RCIS, v rámci projektu združí v jednej budove špecializované ambulancie vrátane všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast. „V rámci projektov ide o povinné odbornosti, a to je neurológia či rehabilitácia, potom ide o voliteľné ambulancie, v našom prípade pôjde o pľúcnu ambulanciu. Súčasne sa aj rozšíri spektrum poskytovanej starostlivosti, pretože povinnou súčasťou RCIS sú aj služby klinického psychológa a sociálneho poradenstva,“ spomenula riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
Zdravotnícke zariadenie podľa nej zároveň získa priestor na to, aby rozšírilo rehabilitačnú časť, ktorá momentálne kapacitne nedostačuje, za prínos označila aj nový výťah. „Výstavba by mala trvať približne 24 mesiacov, začať s ňou by sa malo na prelome mája a júna. Projekt bude spolufinancovaný z Programu Slovensko, celkové náklady sú približne 2,8 milióna eur,“ dodala.
Senior centrá podľa výkonného riaditeľa spoločnosti Agel Tomáša Lučkaia spadajú síce do sociálnej oblasti, nie do zdravotníckej, no vynikajúco ju dopĺňajú. „Uvidíme na Handlovej ako takej lastovičke, ako vie fungovať sociálna a zdravotnícka starostlivosť v praxi,“ podotkol Lučkai.
Nové senior centrum podľa neho ponúkne klientom komorné bývanie v dvoch jednotkách na 12 lôžkach, má byť bezpečné, bezbariérové a je takmer ako domáce. „Výstavba stála celkovo 2,8 milióna eur, pričom minoritnú časť tvoril Plány obnovy a odolnosti SR vo výške 1,3 milióna eur, zvyšok financovala spoločnosť z vlastných zdrojov,“ vyčíslil.
Senior centrum Svätej Kataríny je po senior centre zriadenom mestom druhým zariadením tohto typu v Handlovej. Viceprimátor Ladislav Hozlár podotkol, že v meste žije 3200 seniorov, čo je približne štvrtina jeho populácie. „Musíme sa k tomu problému postaviť čelom a riešením je práve budovanie takýchto centier,“ poznamenal.
Nemocnica vo svojom areáli zároveň začne s výstavbou RCIS, v rámci projektu združí v jednej budove špecializované ambulancie vrátane všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast. „V rámci projektov ide o povinné odbornosti, a to je neurológia či rehabilitácia, potom ide o voliteľné ambulancie, v našom prípade pôjde o pľúcnu ambulanciu. Súčasne sa aj rozšíri spektrum poskytovanej starostlivosti, pretože povinnou súčasťou RCIS sú aj služby klinického psychológa a sociálneho poradenstva,“ spomenula riaditeľka nemocnice Ľudmila Veselá.
Zdravotnícke zariadenie podľa nej zároveň získa priestor na to, aby rozšírilo rehabilitačnú časť, ktorá momentálne kapacitne nedostačuje, za prínos označila aj nový výťah. „Výstavba by mala trvať približne 24 mesiacov, začať s ňou by sa malo na prelome mája a júna. Projekt bude spolufinancovaný z Programu Slovensko, celkové náklady sú približne 2,8 milióna eur,“ dodala.