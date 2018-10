V areáli nitrianskej fakultnej nemocnice otvoria prvú verejnú lekáreň

Ilustračné foto. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Nitra 18. októbra (TASR) - Fakultná nemocnica v Nitre otvorí vo svojom areáli prvú verejnú lekáreň. Situovaná je vo foyeri Liečebného pavilónu. Do prevádzky bude uvedená v piatok 19. októbra, fungovať bude od pondelka do piatka od 7. do 15. hodiny. "Teší nás, že pacienti tak dostanú v nemocnici komplexnú zdravotnú starostlivosť," uviedla hovorkyňa nemocnice Tatiana Timková.



Ako pripomenula, verejná lekáreň bude pacientom ponúkať okrem liekov aj poradenstvo pri užívaní liekov a doplnkov výživy. "Každým nákupom podporia návštevníci samotnú nemocnicu a zdravotnú starostlivosť, ktorú pacientom poskytujeme. Počas otvorenia čaká pacientov bezplatné meranie krvného tlaku a na nasledujúce mesiace pre nich chystáme aj ďalšie odborné vyšetrenia pleti, meranie telesného tuku či vyšetrenie krvi," dodala Timková.

