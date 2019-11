V areáli Oravskej polikliniky pribudne 57 nových miest na parkovanie

Námestovo 1. novembra (TASR) - Pacienti sa dočkajú nových parkovacích miest v areáli Oravskej polikliniky v Námestove. Stavbu si prevzal zhotoviteľ v uplynulých dňoch, práce by mali trvať sedem mesiacov. Na 57 nových miestach by sa tak mohlo parkovať už v lete budúceho roka. Žilinský samosprávny kraj o tom informoval na sociálnej sieti.



"Výstavba parkovacích miest povedie k optimalizácii premávky pred hlavným vstupom do polikliniky a minimalizuje kolízne situácie. Zároveň sa tým v areáli vytvorí aj kvalitný zurbanizovaný priestor," uviedla krajská samospráva.