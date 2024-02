V areáli polikliniky vo Vrábľoch vznikne parkovisko so 71 stojiskami

Vráble 25. februára (TASR) - Mesto Vráble pripravuje výstavbu nového parkoviska v areáli polikliniky. Výstavba by sa mala začať v jarných mesiacoch a trvať by mala štyri mesiace, informovala radnica. Zhotoviteľ projektu vzíde z verejného obstarávania, ktoré samospráva vyhlásila začiatkom februára tohto roka. Predpokladaná hodnota zákazky je vyčíslená na 431.616 eur bez DPH.



Nové parkovisko by malo vzniknúť v areáli polikliniky na pozemku investora na mieste terajšieho parkoviska. To sa rozšíri o nové odstavné stojiská. Celkovo vznikne 71 odstavných stojísk, päť z nich bude vyhradených pre osoby so zdravotným postihnutím.



V rámci projektu sa vybudujú aj prístupové účelové komunikácie k odstavným stojiskám, spevnené plochy, chodníky, stanovište pre kontajnery, zrealizuje sa odvodnenie spevnených plôch, trvalé dopravné značenie a konečná úprava terénu.