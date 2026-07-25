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V areáli pred poliklinikou v Piešťanoch sa zmenila organizácia dopravy

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Ilustračná fotografia. Foto: TASR

Po novom je komunikácia priamo pred budovou polikliniky jednosmerná.

Autor TASR
Piešťany 25. júla (TASR) - V areáli pred poliklinikou v Piešťanoch sa zmenila organizácia dopravy. Cieľom zmien je zvýšiť bezpečnosť a predchádzať dopravným kolíziám. Na sociálnej sieti o tom informovala Nemocnica Alexandra Wintera.

Po novom je komunikácia priamo pred budovou polikliniky jednosmerná. V areáli pribudli nové dopravné značky, ktoré vodičov usmerňujú na správny smer jazdy. Nemocnica preto vyzýva motoristov, aby novému dopravnému značeniu venovali zvýšenú pozornosť.

V najbližšom období bude dopravné značenie doplnené aj o vodorovné dopravné značenie priamo na vozovke, ktoré má podľa nemocnice ešte viac sprehľadniť pohyb vozidiel v areáli. Nemocnica zároveň žiada vodičov o rešpektovanie nových pravidiel. „Pomôžete tak zvýšiť bezpečnosť pacientov, návštevníkov aj zamestnancov nemocnice,“ uviedla.
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