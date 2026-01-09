Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V areáli pri Dobšinskej ľadovej jaskyni pribudla nová bežkárska trať

Na archívnej snímke Dobšinská ľadová jaskyňa. Foto: TASR - Gabriel Bodnár

Na úpravu tratí v južnej časti Slovenského raja po novom vďaka dotácii využívajú aj snežné delo.

Autor TASR
Dobšiná 9. januára (TASR) - V areáli bežeckého lyžovania Snow Park Ľadová pri Dobšinskej ľadovej jaskyni pribudla túto zimu nová bežkárska trať, ktorá vedie v úseku cesty tretej triedy v smere na sedlo Kopanec. Na úpravu tratí v južnej časti Slovenského raja po novom vďaka dotácii využívajú aj snežné delo. Pre TASR to uviedol Marcel Kollárik z občianskeho združenia Snow Park Ľadová, ktoré sa o prevádzku areálu stará.

Bežkárska sezóna pri Dobšinskej ľadovej jaskyni sa začala už koncom novembra. Podmienky neskôr mierne obmedzilo počasie, napriek tomu sa v areáli bežkuje nepretržite už niekoľko týždňov. „V polovici decembra k nám bola dovezená časť mobilnej súpravy na umelé zasnežovanie, a tak sme prírode trošku pomohli a skvalitnili časti bežkárskych tratí,“ vysvetlil Kollárik.

Snežné delo a ďalšiu techniku na zasnežovanie združenie zakúpilo vďaka regionálnemu príspevku vo výške viac ako 70.000 eur, ktorý získalo v rámci výzvy určenej na podporu najmenej rozvinutých okresov. Novinkou tejto sezóny pri Dobšinskej ľadovej jaskyni je i nová bežkárska trať, ktorá vedie v úseku cesty tretej triedy od vodnej nádrže Hansjakubová smerom na sedlo Kopanec.

„V spolupráci s Národným parkom Slovenský raj sa nám ju v zmysle jeho návštevného podarilo v skúšobnom režime strojovo upraviť. Či to dokážeme do budúcna prevádzkovať závisí od nášho ďalšieho projektu podaného cez Košický samosprávny kraj, kde sa uchádzame o malé snežné pásové vozidlo, ktorým dokážeme na dennej báze upravovať trate a premiestňovať technológiu zasnežovania po areáli,“ priblížil Kollárik s tým, že združenie má podaný projekt aj na vybudovanie detskej zóny so sánkarskou dráhou.

Aktuálne podmienky na bežecké lyžovanie pri Dobšinskej ľadovej jaskyni sú podľa združenia výborné a trate sú upravované na dennej báze. „Momentálne upravujeme v areáli bežeckého lyžovania viacero okruhov od jedného až po šesť kilometrov. K tomu ešte horská cesta na Kopanec, ktorú upravujeme obojsmerne v dĺžke deväť kilometrov,“ dodal Kollárik.

Na južnej strane Slovenského raja pripravujú tento rok aj tretí ročník Medzinárodných pretekov psích záprahov s názvom Veľká cena Ľadovej. Aj v závislosti od počasia by sa podujatie malo konať v prvej polovici februára, novinkou majú byť tiež nočné preteky.

Areál bežeckého lyžovania pri Dobšinskej ľadovej jaskyni prešiel obnovou v roku 2019, v súčasnosti ponúka verejnosti niekoľko okruhov s rôznou dĺžkou. Združeniu, ktoré sa o úpravu tratí stará, sa vďaka projektom v ostatných rokoch podarilo pre návštevníkov vybudovať novú útulňu, požičovňu výstroja na bežecké lyžovanie či niekoľko oddychových zón. Činnosť združenia môžu návštevníci podporiť dobrovoľným príspevkom určeným na úpravu tratí.





