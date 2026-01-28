Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V areáli pri Dobšinskej ľadovej jaskyni budú preteky psích záprahov

Detail ľadovej výzdoby vo Veľkej sieni v Dobšinskej ľadovej jaskyni. Foto: TASR/Oliver Ondráš

Veľká cena Ľadovej sa v južnej časti Slovenského raja uskutoční od piatka (30. 1.) do nedele (1. 2.).

Autor TASR
Stratená 28. januára (TASR) - V areáli bežeckého lyžovania pri obci Stratená v blízkosti Dobšinskej ľadovej jaskyni sa uskutoční už tretí ročník Medzinárodných pretekov psích záprahov s názvom Veľká cena Ľadovej. Na trojdňovom podujatí sa zúčastnia pretekári z niekoľkých európskych krajín, súťažiť budú vo viacerých disciplínach. TASR o tom informovala krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Veľká cena Ľadovej sa v južnej časti Slovenského raja uskutoční od piatka (30. 1.) do nedele (1. 2.). Organizátori na podujatí očakávajú pretekárov zo Slovenska, Poľska, Česka, Rakúska a ďalších európskych krajín. Súťažiť sa bude vo viacerých disciplínach od dynamického skijöringu s jedným psom až po záprahy so 14 psami.

Medzinárodné preteky psích záprahov pri Dobšinskej ľadovej jaskyni odštartujú v piatok o 18.00 h atraktívnou nočnou etapou, preteky budú pokračovať dennými etapami počas víkendu. Pre návštevníkov je pripravený aj sprievodný program, a to napríklad zážitkové jazdy na záprahoch, jazda na koni či ukážky práce horskej služby s lavínovými psami.

Veľkú cenu Ľadovej organizuje občianske združenie Snow Park Ľadová, ktoré sa stará o prevádzku areálu bežeckého lyžovania pri Dobšinskej ľadovej jaskyni. Podujatie finančne podporil Košický samosprávny kraj.
