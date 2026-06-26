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V areáli Prírodovedeckej fakulty v Košiciach zasadia pamätný strom
V piatok sa uskutoční slávnostná akadémia v prednáškovej miestnosti rektorátu UPJŠ a okrem iného aj krst knihy Letokruhy. V sobotu (27. 6.) pokračuje podujatie s programom v Drienici.
Autor TASR
Košice 26. júna (TASR) - V areáli Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafaríka (PF UPJŠ) v Košiciach zasadia v piatok dopoludnia pamätný strom. Akcia bude organizovaná pri príležitosti 50. výročia vzniku Korešpondenčného matematického seminára (KMS) na UPJŠ. V programe sú aj ďalšie spomienkové akcie. TASR o tom informovali hovorkyňa univerzity Laura Hoľanová a Združenie Strom.
KMS vznikol pred 50 rokmi a v roku 1993 sa premenoval na Strom. „Bol to historicky prvý matematický seminár v Československu. V roku 1995 bolo založené Združenie STROM, ktoré prevzalo záštitu nielen nad rovnomenným seminárom, ale aj seminármi Matik a Malynár,“ uviedlo združenie s tým, že všetky tri semináre fungujú dodnes a pribudlo k nim množstvo ďalších aktivít.
Podľa hovorkyne sú korešpondenčné semináre celoročné matematické súťaže, v ktorých riešitelia okrem výsledku odovzdávajú aj celý postup a odôvodnenie svojho riešenia.
Združenie spolupracuje s PF UPJŠ a spoločne organizujú aj spomienkové akcie počas celého víkendu do nedele (28. 6.). V piatok sa uskutoční slávnostná akadémia v prednáškovej miestnosti rektorátu UPJŠ a okrem iného aj krst knihy Letokruhy. V sobotu (27. 6.) pokračuje podujatie s programom v Drienici.
KMS vznikol pred 50 rokmi a v roku 1993 sa premenoval na Strom. „Bol to historicky prvý matematický seminár v Československu. V roku 1995 bolo založené Združenie STROM, ktoré prevzalo záštitu nielen nad rovnomenným seminárom, ale aj seminármi Matik a Malynár,“ uviedlo združenie s tým, že všetky tri semináre fungujú dodnes a pribudlo k nim množstvo ďalších aktivít.
Podľa hovorkyne sú korešpondenčné semináre celoročné matematické súťaže, v ktorých riešitelia okrem výsledku odovzdávajú aj celý postup a odôvodnenie svojho riešenia.
Združenie spolupracuje s PF UPJŠ a spoločne organizujú aj spomienkové akcie počas celého víkendu do nedele (28. 6.). V piatok sa uskutoční slávnostná akadémia v prednáškovej miestnosti rektorátu UPJŠ a okrem iného aj krst knihy Letokruhy. V sobotu (27. 6.) pokračuje podujatie s programom v Drienici.