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V areáli psychiatrickej nemocnice v Kremnici finišujú s prestavbou
Pri bezpečnostnom oddelení je navyše vybudovaný aj chránený exteriérový priestor pre pacientov, ktorý doteraz chýbal.
Autor TASR
Kremnica 12. júla (TASR) - V areáli Psychiatrickej nemocnice Profesora Matulaya v Kremnici finišujú v tomto období s rekonštrukciou dvoch nevyužívaných budov, ktoré budú slúžiť detskému a bezpečnostnému oddeleniu. Riaditeľ nemocnice Vladimír Husárček pre TASR uviedol, že oba objekty sú už skolaudované a ich otvorenie očakávajú v najbližších týždňoch.
„Do konca júla prebieha odstraňovanie nedostatkov zistených pri kolaudácii, ktoré však nebránia užívaniu stavby. Reálne sprevádzkovanie očakávame na prelome leta a jesene, respektíve niekedy v priebehu jesene 2026,“ podotkol riaditeľ a dodal, že v súčasnosti sa ešte zariaďujú interiéry objektov.
Detské oddelenie bude mať podľa jeho slov 50 postelí a bezpečnostné oddelenie 44 postelí. Vďaka nových oddeleniam sa výrazne zvýši komfort pre pacientov, ale i zamestnancov. Najvýraznejším rozdielom sú podľa riaditeľa izby, ktoré sú v zrekonštruovaných objektov výlučne dvojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením.
„Samozrejme sa zlepšia podmienky pre personál, sú tam ďalšie priestory, s ktorými sme v pôvodných budovách, zvlášť na detskom oddelení, nedisponovali,“ priblížil Husárček. Kým doteraz malo detské oddelenie k dispozícii jedno podlažie, v novom objekte bude mať štyri. Okrem izieb pre pacientov sa tam bude nachádzať aj škola a špecializované terapeutické miestnosti.
Pri bezpečnostnom oddelení je navyše vybudovaný aj chránený exteriérový priestor pre pacientov, ktorý doteraz chýbal. Exteriérový priestor detského oddelenia do sprevádzkovania budovy nebude otvorený, keďže ho chcú spraviť podľa slov riaditeľa zaujímavo, predpokladá, že na jeho riešenie vyhlásia architektonickú súťaž. „Chceme, aby nám niekto navrhol, čo by v tom priestore malo byť, aby mohli deti čas vonku využiť čo najzmysluplnejšie,“ dodal. V nemocnici tiež pracujú na projekte rozšírenia kuchyne, pričom momentálne je to v štádiu schvaľovania stavebného zámeru.
Nemocnica podľa jej riaditeľa permanentne robí aj nábor nových zamestnancov, vzhľadom na akútny nedostatok zdravotníkov na trhu práce vo všeobecnosti je to však problém. „Zrejme budeme musieť presunúť na pokrytie 50 lôžok na detskom oddelení zamestnancov z iných oddelení,“ poznamenal v tejto súvislosti.
Na rekonštrukciu nevyužívaných budov získala nemocnica finančné prostriedky vo výške piatich miliónov eur v rámci výzvy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc z plánu obnovy. „Z kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva išlo 1,7 milióna eur,“ dodal riaditeľ s tým, že cena stavebných prác tak dosiahla približne 6,7 milióna eur.
„Do konca júla prebieha odstraňovanie nedostatkov zistených pri kolaudácii, ktoré však nebránia užívaniu stavby. Reálne sprevádzkovanie očakávame na prelome leta a jesene, respektíve niekedy v priebehu jesene 2026,“ podotkol riaditeľ a dodal, že v súčasnosti sa ešte zariaďujú interiéry objektov.
Detské oddelenie bude mať podľa jeho slov 50 postelí a bezpečnostné oddelenie 44 postelí. Vďaka nových oddeleniam sa výrazne zvýši komfort pre pacientov, ale i zamestnancov. Najvýraznejším rozdielom sú podľa riaditeľa izby, ktoré sú v zrekonštruovaných objektov výlučne dvojlôžkové s vlastným sociálnym zariadením.
„Samozrejme sa zlepšia podmienky pre personál, sú tam ďalšie priestory, s ktorými sme v pôvodných budovách, zvlášť na detskom oddelení, nedisponovali,“ priblížil Husárček. Kým doteraz malo detské oddelenie k dispozícii jedno podlažie, v novom objekte bude mať štyri. Okrem izieb pre pacientov sa tam bude nachádzať aj škola a špecializované terapeutické miestnosti.
Pri bezpečnostnom oddelení je navyše vybudovaný aj chránený exteriérový priestor pre pacientov, ktorý doteraz chýbal. Exteriérový priestor detského oddelenia do sprevádzkovania budovy nebude otvorený, keďže ho chcú spraviť podľa slov riaditeľa zaujímavo, predpokladá, že na jeho riešenie vyhlásia architektonickú súťaž. „Chceme, aby nám niekto navrhol, čo by v tom priestore malo byť, aby mohli deti čas vonku využiť čo najzmysluplnejšie,“ dodal. V nemocnici tiež pracujú na projekte rozšírenia kuchyne, pričom momentálne je to v štádiu schvaľovania stavebného zámeru.
Nemocnica podľa jej riaditeľa permanentne robí aj nábor nových zamestnancov, vzhľadom na akútny nedostatok zdravotníkov na trhu práce vo všeobecnosti je to však problém. „Zrejme budeme musieť presunúť na pokrytie 50 lôžok na detskom oddelení zamestnancov z iných oddelení,“ poznamenal v tejto súvislosti.
Na rekonštrukciu nevyužívaných budov získala nemocnica finančné prostriedky vo výške piatich miliónov eur v rámci výzvy na výstavbu a rekonštrukciu nemocníc z plánu obnovy. „Z kapitálových výdavkov ministerstva zdravotníctva išlo 1,7 milióna eur,“ dodal riaditeľ s tým, že cena stavebných prác tak dosiahla približne 6,7 milióna eur.