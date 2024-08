V areáli Rooseveltovej nemocnice platia dopravné obmedzenia

Banská Bystrica 5. augusta (TASR) - V areáli Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici platia v týchto dňoch dopravné obmedzenia, ktoré by mali trvať zhruba dva týždne. Dôvodom je uzavretie časti vnútornej komunikácie, čo si vyžaduje zmenu organizácie dopravy pri výjazde z vnútorného areálu a pri spodnom vstupe do detskej fakultnej nemocnice. TASR o tom v pondelok informovala hovorkyňa Rooseveltovej nemocnice Ružena Maťašeje.



"Na výjazdovej komunikácii smerom od detskej fakultnej nemocnice až k výjazdovej rampe je úplne obmedzená doprava. Z tohto dôvodu je výjazd všetkých vozidiel presmerovaný na Podlavice, popri urgentnom príjme, cez Jedľovú ulicu. Doprava do detskej nemocnice je presmerovaná a pacienti sa k nej dostanú cez bočnú rampu po ľavej strane pred hlavnou vrátnicou a vjazdom do vnútorného areálu nemocnice," vysvetlila Maťašeje.



Nemocnica prosí všetkých pacientov, návštevníkov a zamestnancov, aby obmedzili nelegálne parkovanie na Jedľovej ulici a umožnili tak obnoviť obojstrannú premávku na tejto ulici. Na dodržiavanie dopravného značenia dohliada mestská polícia.