Bratislava 5. septembra (TASR) - V areáli školy na Tilgnerovej v Bratislave chcú postaviť bežeckú dráhu. Mestská časť Karlova Ves vyhlásila na stavbu tender za 140.000 eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnila vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Ide o bežecký ovál s dĺžkou 150 metrov, jednotným polomerom 15,1 metra a šprintérskou rovinkou dĺžky 80 metrov," spresnila samospráva.



Lehota na predkladanie ponúk do súťaže je do 14. septembra.