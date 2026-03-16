V areáli Školy v prírode v Kysaku otvorili nový prírodný chodník
Areál Školy v prírode v Kysaku sa podľa kraja rozšíril aj o nový pumptrack za 70.000 eur a posilňovňu za takmer 50.000 eur.
Autor TASR
Kysak 16. marca (TASR) - Nový prírodný chodník pribudol v areáli Školy v prírode v Kysaku. Kysacký prírodný chodník poznania vznikol s cieľom rozvíjať environmentálne povedomie detí, mládeže aj širokej verejnosti a posilniť vzťah k miestnej prírode. Pri jeho slávnostnom otvorení o tom informoval Košický samosprávny kraj (KSK), ktorý je zriaďovateľom školy v prírode.
Na projekte sa podieľali odborní pedagógovia z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Autormi návrhov jednotlivých stanovíšť sú študenti ateliéru Priestor a študenti ateliéru Vizuálna komunikácia. „Výsledkom ich práce je sedem originálnych stanovíšť, ktoré interaktívnym spôsobom približujú ekosystém miestneho regiónu. Návštevníci ich nájdu pod hravými názvami Informovadlo, Poflakovadlo, Kukadlo, Cváladlo, Zaplavovadlo a Vtákobidlo,“ priblížil KSK.
Návrhy stanovíšť sú vystavené v budove KlimaParku, ktorá zároveň návštevníkom približuje výhody zelených striech, externého tienenia či rekuperácie. Súčasťou chodníka je aj knižná búdka s literatúrou o prírode, rastlinách a živočíchoch regiónu. Náučný chodník je spracovaný dvojjazyčne - slovensky a anglicky, aby bol prístupný aj zahraničným návštevníkom a prispieval k rozvoju regionálneho turizmu.
„Som rád, že v Košickom kraji vznikajú projekty, ktoré majú jasný zmysel - prepájajú prírodu, vzdelávanie a kreativitu mladých ľudí. Kysacký prírodný chodník poznania je príkladom toho, ako sa dá moderným a hravým spôsobom učiť o životnom prostredí a zároveň rozvíjať región,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Areál Školy v prírode v Kysaku sa podľa kraja rozšíril aj o nový pumptrack za 70.000 eur a posilňovňu za takmer 50.000 eur. Úplnou obnovou prešla aj budova sociálnych zariadení a ďalších objektov v areáli v celkovej hodnote približne 434.000 eur. Opravilo sa napríklad vonkajšie schodisko, zrekonštruovali sa inžinierske siete, strop v kuchyni, pribudla nová sanita, tepelné čerpadlo a vstupná brána.
Na projekte sa podieľali odborní pedagógovia z Technickej univerzity v Košiciach (TUKE). Autormi návrhov jednotlivých stanovíšť sú študenti ateliéru Priestor a študenti ateliéru Vizuálna komunikácia. „Výsledkom ich práce je sedem originálnych stanovíšť, ktoré interaktívnym spôsobom približujú ekosystém miestneho regiónu. Návštevníci ich nájdu pod hravými názvami Informovadlo, Poflakovadlo, Kukadlo, Cváladlo, Zaplavovadlo a Vtákobidlo,“ priblížil KSK.
Návrhy stanovíšť sú vystavené v budove KlimaParku, ktorá zároveň návštevníkom približuje výhody zelených striech, externého tienenia či rekuperácie. Súčasťou chodníka je aj knižná búdka s literatúrou o prírode, rastlinách a živočíchoch regiónu. Náučný chodník je spracovaný dvojjazyčne - slovensky a anglicky, aby bol prístupný aj zahraničným návštevníkom a prispieval k rozvoju regionálneho turizmu.
„Som rád, že v Košickom kraji vznikajú projekty, ktoré majú jasný zmysel - prepájajú prírodu, vzdelávanie a kreativitu mladých ľudí. Kysacký prírodný chodník poznania je príkladom toho, ako sa dá moderným a hravým spôsobom učiť o životnom prostredí a zároveň rozvíjať región,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka.
Areál Školy v prírode v Kysaku sa podľa kraja rozšíril aj o nový pumptrack za 70.000 eur a posilňovňu za takmer 50.000 eur. Úplnou obnovou prešla aj budova sociálnych zariadení a ďalších objektov v areáli v celkovej hodnote približne 434.000 eur. Opravilo sa napríklad vonkajšie schodisko, zrekonštruovali sa inžinierske siete, strop v kuchyni, pribudla nová sanita, tepelné čerpadlo a vstupná brána.