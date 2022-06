V areáli Slovenských opálových baní pribudlo návštevnícke centrum

Červenica 29. júna (TASR) - Novú budovu s kompletným zázemím a službami pre turistov - návštevnícke centrum - sprístupnili v stredu v areáli štôlne Jozef Slovenských opálových baní v obci Červenica. Ročne ich navštívi viac ako 25.000 turistov z rôznych kútov sveta. TASR o tom informovala marketingová manažérka Slovenských opálových baní Iveta Adamová



"V novej sezóne 2022 si pripomíname 425. výročie prvej písomnej zmienky o Slovenských opálových baniach. Tento rok nesie ešte jednu symboliku. V roku 1922 bola ťažba v bani ukončená a bane uzatvorené. Uplynulo 100 rokov a Slovenské opálové bane otvorili nové turistické centrum, v ktorom návštevníci nájdu kaviareň, obchod so suvenírmi, sociálne zariadenia, ako aj vystavené exponáty z bane," priblížila Adamová.



Návštevníci si môžu opálové podzemie plné historických exponátov prezrieť v rámci základného okruhu so sprievodcom. Pre zahraničných turistov je pripravený audiosprievodca v šiestich jazykoch. Základný turistický okruh má dĺžku takmer kilometer a prehliadka trvá hodinu.



"Tí, ktorým by sa málilo a chceli by vidieť ďaleko viac môžu absolvovať 5-hodinový pobyt v podzemí v malej skupine so sprievodcom," doplnila Adamová.



Vo vybraných letných termínoch bude v baniach organizované aj hľadanie opálu pre deti.