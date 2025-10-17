< sekcia Regióny
V areáli SOŠ obchodu a služieb v Trnave otvorili nový kadernícky salón
Nový kadernícky salón je umiestnený pri vstupe do areálu školy v tzv. kontajnerovej stavbe.
Trnava 17. októbra (TASR) - V areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb na Lomonosovovej ulici v Trnave otvorili nový kadernícky salón. Slúžiť bude nielen študentom v rámci odbornej prípravy, ale aj širokej verejnosti. V piatok o tom informoval predseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Jozef Viskupič.
Požiadavka na rozšírenie priestorov vyplynula zo zvýšeného záujmu o štúdium a aj zo skutočnosti, že SOŠ poskytla „domov“ študentom zrušenej súkromnej strednej školy Gos-SK. „Našli sme spôsob. Od nápadu po realizáciu uplynul zhruba polrok,“ povedal predseda TTSK.
Nový kadernícky salón je umiestnený pri vstupe do areálu školy v tzv. kontajnerovej stavbe. „Je to lacnejšie, je to rýchlejšie, zodpovedá to všetkým moderným predstavám. Klimatizovaný priestor so všetkými modernými technológiami,“ podotkol Viskupič. Kraj investoval do nových priestorov 120.000 eur.
Riaditeľka SOŠ Darina Šulková poukázala na to, že z dôvodu vyššieho počtu študentov bolo úlohou zriaďovateľa a školy zabezpečiť zodpovedajúce podmienky. Vyzdvihla variabilitu nových priestorov. Doplnila, že škola má aj ďalšie dva kadernícke a kozmetické salóny.
Počas otváracích hodín sa môže do salónov prísť ostrihať široká verejnosť. Viskupič hovoril aj o existujúcej spolupráci s domovmi sociálnych služieb. Prepojenie štúdia s praxou podľa neho umožňuje, aby študenti prichádzali na trh práce lepšie pripravení.
