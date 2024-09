V areáli spišskej nemocnice začali s výstavbou nového pavilónu

Spišská Nová Ves 16. septembra (TASR) - Za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej (Hlas - SD) v pondelok slávnostne začali s výstavbou nového trojpodlažného pavilónu nemocnice v Spišskej Novej Vsi. Tá bude prebiehať zároveň s rekonštrukciou existujúceho monobloku. Riaditeľka nemocnice Renáta Šuláková pri tejto príležitosti uviedla, že personál čaká veľmi ťažké obdobie, keďže pracovať sa bude za plnej prevádzky nemocnice.



"Je to však pre nás slávnostný deň a začiatok novej etapy. Nemocnica bude po dostavbe zameraná na akútnu a intenzivistickú zdravotnú starostlivosť," upozornila riaditeľka s tým, že v rámci optimalizácie siete nemocníc je spišskonovoveská nemocnica zaradená do II. kategórie.



Hrubé terénne úpravy začali v areáli nemocnice v apríli, začiatkom septembra odovzdali zhotoviteľovi aj vnútorné stavenisko. "V novej budove pribudne osem centrálnych operačných sál, ktoré budú slúžiť pre všetky odbory a zároveň vznikne aj nové ortopedicko-traumatologické oddelenie," doplnila Šuláková. Okrem toho sa tam budú nachádzať nová centrálna sterilizácia, ARO, pôrodnica, gynekológia, oddelenie pre novorodencov i ambulantný trakt. Riaditeľka dodala, že v súvislosti s projektom rátajú aj s nárastom počtu zamestnancov o približne 80 až 90 ľudí. V súčasnosti ich tam pracuje zhruba 550.



Ešte koncom júna sa sieť Penta Hospitals Slovensko s Košickým samosprávnym krajom (KSK) definitívne dohodla na podmienkach investície tretieho najväčšieho projektu Plánu obnovy a odolnosti v slovenskom zdravotníctve. V rovnakom čase tiež vysúťažili hlavného zhotoviteľa stavby, ktorým je spoločnosť Adifex. Nemocnica má byť aj po realizácii investície naďalej súčasťou majetku KSK. Predseda kraja Rastislav Trnka podotkol, že ide o významný míľnik a verí, že aj vďaka tomuto projektu sa podarí zastaviť odliv zdravotníckeho personálu do zahraničia.



"Je dôležité, aby sme budovali a rekonštruovali nemocnice aj v regiónoch. Rekonštrukčné práce v pôvodnej budove musia byť hotové do konca júna 2026, tak, aby sme splnili míľnik Plánu obnovy a odolnosti. Nový pavilón bude hotový do konca roka 2028, kedy majú byť hotové aj nemocnice v Martine a v Banskej Bystrici. Je to odkomunikované s Európskou komisiou, ten dvojročný posun na vyhotovenie kompletne novej nemocnice je úplne v poriadku," dodala Dolinková.



Ministerstvo zdravotníctva SR vyčlenilo na projekt novej nemocnice v Spišskej Novej Vsi 48 miliónov eur s DPH. Celková suma, vrátane nákladov z ďalších vyvolaných investícií, komplexného medicínskeho vybavenia a vonkajších úprav, pritom dosiahne 72 miliónov eur s DPH. Rozdiel v hodnote takmer 24 miliónov eur s DPH bude financovaný zo súkromných zdrojov siete Penta Hospitals Slovensko.