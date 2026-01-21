Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 21. január 2026Meniny má Vincent
< sekcia Regióny

V areáli Spojenej školy v Hlohovci je plánovaná výstavba ateliéru

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Anna Staníková

Pôjde o bezbariérovú jednopodlažnú samostatne stojacu stavbu. Súčasťou zákazky má byť aj úprava átria pavilónu B a dočasný vjazd počas realizácie stavebných prác.

Autor TASR
Trnava/Hlohovec 21. januára (TASR) - V areáli Spojenej školy na Nerudovej ulici v Hlohovci je plánovaná výstavba ateliéru pre žiakov umeleckých odborov. Vytvorí sa aj nový galerijný priestor, ktorý bude slúžiť na výchovnovzdelávacie a prezentačné aktivity. Trnavský samosprávny kraj to uvádza v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavebných prác.

Pôjde o bezbariérovú jednopodlažnú samostatne stojacu stavbu. Súčasťou zákazky má byť aj úprava átria pavilónu B a dočasný vjazd počas realizácie stavebných prác. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 296.633,95 eura bez DPH. Uchádzači môžu svoje návrhy posielať do 19. februára do 10.00 h.

Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude po splnení súťažných podmienok najnižšia cena za celý predmet zákazky. Financovaná má byť z európskych zdrojov v rámci Programu Slovensko. Maximálna dĺžka realizácie zákazky je stanovená na desať mesiacov od začatia stavebných prác.
.

Neprehliadnite

Premiér: Ceny energií v EÚ treba riešiť radikálne

NEBESKÉ DIVADLO: Pre geomagnetickú búrku ľudia videli polárnu žiaru

Tituly Športovec roka dostali Zapletalová a mladé hádzanárky

STANKO: Chceme mať silnú a kvalitnú padelovú reprezentáciu aj akadémiu