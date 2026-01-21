< sekcia Regióny
V areáli Spojenej školy v Hlohovci je plánovaná výstavba ateliéru
Pôjde o bezbariérovú jednopodlažnú samostatne stojacu stavbu. Súčasťou zákazky má byť aj úprava átria pavilónu B a dočasný vjazd počas realizácie stavebných prác.
Autor TASR
Trnava/Hlohovec 21. januára (TASR) - V areáli Spojenej školy na Nerudovej ulici v Hlohovci je plánovaná výstavba ateliéru pre žiakov umeleckých odborov. Vytvorí sa aj nový galerijný priestor, ktorý bude slúžiť na výchovnovzdelávacie a prezentačné aktivity. Trnavský samosprávny kraj to uvádza v súťažných podkladoch k verejnému obstarávaniu na zhotoviteľa stavebných prác.
Pôjde o bezbariérovú jednopodlažnú samostatne stojacu stavbu. Súčasťou zákazky má byť aj úprava átria pavilónu B a dočasný vjazd počas realizácie stavebných prác. Celková predpokladaná hodnota zákazky je 296.633,95 eura bez DPH. Uchádzači môžu svoje návrhy posielať do 19. februára do 10.00 h.
Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude po splnení súťažných podmienok najnižšia cena za celý predmet zákazky. Financovaná má byť z európskych zdrojov v rámci Programu Slovensko. Maximálna dĺžka realizácie zákazky je stanovená na desať mesiacov od začatia stavebných prác.
