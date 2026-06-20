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V areáli SPU v Nitre vznikla ukážková univerzitná včelnica
Univerzitná včelnica je certifikovanou farmou, ktorej cieľom je aj výroba medu a ďalších včelích produktov ako propolis, peľ či rôzne včelie tinktúry.
Autor TASR
Nitra 20. júna (TASR) - V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre vznikla ukážková univerzitná včelnica. Jej vybudovanie je ďalšou etapou projektu BIO:VCEL:IN, ktorý realizovala Botanická záhrada SPU. Univerzitná včelnica má ambíciu zvyšovať povedomie o význame opeľovačov, biodiverzity a ochrany životného prostredia, prepájať vzdelávanie, výskum, popularizáciu vedy a praktické včelárstvo, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Univerzitná včelnica je certifikovanou farmou, ktorej cieľom je aj výroba medu a ďalších včelích produktov ako propolis, peľ či rôzne včelie tinktúry. Tie by v budúcnosti mohli obohatiť ponuku univerzitného bufetu.
Včelnica je umiestnená na voľnej ploche pri Pavilóne RI pod korunami mohutných líp a agátov, v centre výskumných biodiverzitných lúk s rozlohou 1,5 hektára. „Vybrali sme stanovisko, ktoré je dostatočne pritienené, vhodne orientované pre bezpečnosť návštevníkov areálu univerzity a zároveň viditeľné. Včelnicu s rozlohou 120 štvorcových metrov vnímame ako dôležitý demonštračný prvok a potrebu podpory opeľovačov v urbánnom prostredí,“ povedala riaditeľka botanickej záhrady Alica Saková.
V bezprostrednej blízkosti včelnice sa nachádza biodiverzitná lúka s 18 rastlinnými zmesami vysadenými na 25 plochách, park botanickej záhrady, demonštračná záhrada s ovocným sadom, klimatické záhony a ďalšie vegetačné prvky. Včely preto majú počas sezóny dostatok prirodzenej pastvy, čo vplýva na ich znášky. Priamo v okolí včelnice je navyše vysiata aj špeciálna zmes rastlín pre opeľovače.
Vo včelnici je v súčasnosti päť včelstiev. Zvolené boli výberové matky slovenskej kranskej včely (Apis mellifera carnica) z certifikovanej šľachtiteľskej stanice výskumného ústavu, špeciálne šľachtené pre ich miernu povahu. „V každom úli máme 50.000 včiel. Prírodné podmienky majú vynikajúce a ak budú dobré aj klimatické podmienky, jedno včelstvo môže vyrobiť vyše 40 kilogramov medu. Mnohonásobne vyšší úžitok ako finančný prínos včelích produktov má však opeľovanie ovocných stromov včelami,“ zdôraznil gestor univerzitnej včelnice Marcel Polička. Do konca roka by sa podľa jeho slov mala včelnica rozšíriť na osem až desať včelstiev.
Súčasťou včelnice je aj technické zázemie v podobe drevenej stavby a ovládacia jednotka s monitorovacím systémom, ktorý bude zaznamenávať život a prirodzené správanie opeľovačov a rovnako demonštrovať ich nevyhnutnosť. V okolí sú umiestnené edukačné prvky, informačné a vzdelávacie tabule, ktoré približujú svet včiel a opeľovačov návštevníkom, študentom a širokej verejnosti.
Univerzitná včelnica je certifikovanou farmou, ktorej cieľom je aj výroba medu a ďalších včelích produktov ako propolis, peľ či rôzne včelie tinktúry. Tie by v budúcnosti mohli obohatiť ponuku univerzitného bufetu.
Včelnica je umiestnená na voľnej ploche pri Pavilóne RI pod korunami mohutných líp a agátov, v centre výskumných biodiverzitných lúk s rozlohou 1,5 hektára. „Vybrali sme stanovisko, ktoré je dostatočne pritienené, vhodne orientované pre bezpečnosť návštevníkov areálu univerzity a zároveň viditeľné. Včelnicu s rozlohou 120 štvorcových metrov vnímame ako dôležitý demonštračný prvok a potrebu podpory opeľovačov v urbánnom prostredí,“ povedala riaditeľka botanickej záhrady Alica Saková.
V bezprostrednej blízkosti včelnice sa nachádza biodiverzitná lúka s 18 rastlinnými zmesami vysadenými na 25 plochách, park botanickej záhrady, demonštračná záhrada s ovocným sadom, klimatické záhony a ďalšie vegetačné prvky. Včely preto majú počas sezóny dostatok prirodzenej pastvy, čo vplýva na ich znášky. Priamo v okolí včelnice je navyše vysiata aj špeciálna zmes rastlín pre opeľovače.
Vo včelnici je v súčasnosti päť včelstiev. Zvolené boli výberové matky slovenskej kranskej včely (Apis mellifera carnica) z certifikovanej šľachtiteľskej stanice výskumného ústavu, špeciálne šľachtené pre ich miernu povahu. „V každom úli máme 50.000 včiel. Prírodné podmienky majú vynikajúce a ak budú dobré aj klimatické podmienky, jedno včelstvo môže vyrobiť vyše 40 kilogramov medu. Mnohonásobne vyšší úžitok ako finančný prínos včelích produktov má však opeľovanie ovocných stromov včelami,“ zdôraznil gestor univerzitnej včelnice Marcel Polička. Do konca roka by sa podľa jeho slov mala včelnica rozšíriť na osem až desať včelstiev.
Súčasťou včelnice je aj technické zázemie v podobe drevenej stavby a ovládacia jednotka s monitorovacím systémom, ktorý bude zaznamenávať život a prirodzené správanie opeľovačov a rovnako demonštrovať ich nevyhnutnosť. V okolí sú umiestnené edukačné prvky, informačné a vzdelávacie tabule, ktoré približujú svet včiel a opeľovačov návštevníkom, študentom a širokej verejnosti.