V areáli SPU v Nitre vznikne nová dažďová záhrada
Autor TASR
Nitra 8. mája (TASR) - V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre vzniká nová dažďová záhrada. Ako univerzita informovala, projekt sa zameriava na ekologické a udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou.
Na vzniku dažďovej záhrady sa od projekcie až po realizáciu podieľa tím Botanickej záhrady SPU. „Naším cieľom je zmierňovať negatívne dopady klimatických zmien. Projekt prepája vodné a vegetačné prvky v území. Ich cieľom je zadržiavať dažďovú vodu zo striech blízkych budov,“ priblížili realizátori zámeru.
Nový objekt v SPU má aj ekologicky a vizuálne obohatiť areál univerzity. „Dažďová záhrada je vlastne cielená terénna priehlbina vysadená hlboko koreniacimi rastlinami, kríkmi a trávami. Slúžiť bude na zber, filtráciu a vsakovanie dažďovej vody zo spevnených plôch. Dokáže vstrebať až o 30 percent viac vody ako bežný trávnik,“ doplnila Botanická záhrada SPU.
