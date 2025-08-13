< sekcia Regióny
V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity vznikne zelená stena
Projekt zeleného múra počíta so zachytávaním dažďovej vody, ktorá bude odvádzaná do zásobného žľabu vyplneného čadičovou vatou a štrkom.
Autor TASR
Nitra 13. augusta (TASR) - V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre vznikne zelená stena so systémom zachytávania dažďovej vody. Vytvorená bude pred ústavom záhradníctva.
Ako uviedla hovorkyňa univerzity Renáta Chosraviová, projekt s názvom UniGreenWall predstavuje ekologickú iniciatívu, ktorá je zameraná na oživenie a zatraktívnenie kovovej haly vo vzdelávacej zóne SPU. „Okrem estetického prínosu má projekt ambíciu zlepšiť mikroklímu v areáli, znižovať prehrievanie priestoru, tlmiť hluk a podporovať rozvoj biodiverzity,“ priblížila Chosraviová.
Projekt zeleného múra počíta so zachytávaním dažďovej vody, ktorá bude odvádzaná do zásobného žľabu vyplneného čadičovou vatou a štrkom. Tento systém zabezpečí prirodzenú závlahu pre 40 metrov modulárnych záhonov, na ktorých sa vysadí približne 200 trvaliek a popínavých rastlín. Vznikne tak súvislá zelená bariéra, ktorá v letných mesiacoch ochladí priestor a prispeje k zlepšeniu kvality prostredia.
„Súčasťou projektu budú aj sprievodné aktivity zamerané na vzdelávanie a osvetu v oblasti hospodárenia s vodou a zmierňovania dôsledkov klimatickej zmeny. Realizácia sa začne na začiatku nového akademického roka, zelená stena bude hotová koncom novembra,“ doplnila Chosraviová.
