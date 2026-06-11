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V areáli SPU vznikla dažďová záhrada
Okrem zlepšovania mikroklímy a podpory biodiverzity slúži aj ako edukačný a výskumný prvok pre zadržiavanie vody v krajine.
Autor TASR
Nitra 11. júna (TASR) - V areáli Slovenskej poľnohospodárskej univerzity (SPU) v Nitre vznikla unikátna dažďová záhrada. Je súčasťou moderného kampusu zameraného na modrozelenú infraštruktúru, ekologické a udržateľné hospodárenie so zrážkovou vodou. Okrem zlepšovania mikroklímy a podpory biodiverzity slúži aj ako edukačný a výskumný prvok pre zadržiavanie vody v krajine, informovala hovorkyňa SPU Renáta Chosraviová.
Na vzniku dažďovej záhrady pri nedávno zrekonštruovanej budove inovatívneho laboratória pre poľnohospodársku techniku sa od projekcie až po realizáciu podieľal tím Botanickej záhrady SPU. „Naším cieľom je zmierňovať negatívne vplyvy klimatickej zmeny. Projekt prepája vodné a vegetačné prvky v území, ktoré budú zadržiavať dažďovú vodu z okolitých spevnených plôch a striech budov,“ povedala Alica Saková, riaditeľka Botanickej záhrady SPU a realizátorka projektu.
Dažďová záhrada bola navrhnutá ako plytká modelovaná priehlbina začlenená do existujúceho terénu. Skladá sa z piatich vrstiev s odlišnou hydraulickou vodivosťou. Úlohou každej vrstvy je napomôcť filtrácii a jednoduchšiemu vsakovaniu zrážkovej vody do podložia a podzemných vôd.
Systém je navrhnutý tak, aby dokázal zachytiť zrážkovú vodu zo strechy budovy inovatívneho laboratória s plochou vyše 1000 štvorcových metrov a priľahlých plôch. Samotné teleso dažďovej záhrady má 150 štvorcových metrov. Zrážková voda je do telesa privádzaná pomocou gravitácie dvoma nátokmi z betónových žľabových tvárnic, spresnila Saková. Zachytená zrážková voda sa následne vracia do kolobehu vody vsakovaním do pôdy a vyparovaním z povrchu pôdy a rastlín. Okrem obnovy prirodzeného cyklu vody v priestore napomáha dažďová záhrada aj regulácii náporu prívalových zrážok.
Dažďová záhrada je vysadená 25 druhmi hlbšie koreniacich rastlín, kríkov a tráv. Pri výbere rastlinných druhov odborníci uprednostnili domáce druhy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v okolí nitrianskeho regiónu a sú dobre prispôsobené miestnym klimatickým podmienkam. Dôležitým kritériom bola aj ich schopnosť adaptácie na časté zmeny počasia a podmienok.
Dokončením realizácie dažďovej záhrady sa projekt nekončí. V prípade rekonštrukcie druhej budovy v blízkosti záhrady sa počíta so zachytávaním zrážkovej vody aj z tejto stavby. „Návrh počíta s oddychovými terasami, lavičkami, drevenými lávkami, ako aj s doplnením vegetácie vo forme živých plotov, extenzívnych záhonov a stromov. Priestor je však už teraz pripravený na výučbu a komentovaný odborný výklad,“ skonštatovala Saková.
Na vzniku dažďovej záhrady pri nedávno zrekonštruovanej budove inovatívneho laboratória pre poľnohospodársku techniku sa od projekcie až po realizáciu podieľal tím Botanickej záhrady SPU. „Naším cieľom je zmierňovať negatívne vplyvy klimatickej zmeny. Projekt prepája vodné a vegetačné prvky v území, ktoré budú zadržiavať dažďovú vodu z okolitých spevnených plôch a striech budov,“ povedala Alica Saková, riaditeľka Botanickej záhrady SPU a realizátorka projektu.
Dažďová záhrada bola navrhnutá ako plytká modelovaná priehlbina začlenená do existujúceho terénu. Skladá sa z piatich vrstiev s odlišnou hydraulickou vodivosťou. Úlohou každej vrstvy je napomôcť filtrácii a jednoduchšiemu vsakovaniu zrážkovej vody do podložia a podzemných vôd.
Systém je navrhnutý tak, aby dokázal zachytiť zrážkovú vodu zo strechy budovy inovatívneho laboratória s plochou vyše 1000 štvorcových metrov a priľahlých plôch. Samotné teleso dažďovej záhrady má 150 štvorcových metrov. Zrážková voda je do telesa privádzaná pomocou gravitácie dvoma nátokmi z betónových žľabových tvárnic, spresnila Saková. Zachytená zrážková voda sa následne vracia do kolobehu vody vsakovaním do pôdy a vyparovaním z povrchu pôdy a rastlín. Okrem obnovy prirodzeného cyklu vody v priestore napomáha dažďová záhrada aj regulácii náporu prívalových zrážok.
Dažďová záhrada je vysadená 25 druhmi hlbšie koreniacich rastlín, kríkov a tráv. Pri výbere rastlinných druhov odborníci uprednostnili domáce druhy, ktoré sa prirodzene vyskytujú v okolí nitrianskeho regiónu a sú dobre prispôsobené miestnym klimatickým podmienkam. Dôležitým kritériom bola aj ich schopnosť adaptácie na časté zmeny počasia a podmienok.
Dokončením realizácie dažďovej záhrady sa projekt nekončí. V prípade rekonštrukcie druhej budovy v blízkosti záhrady sa počíta so zachytávaním zrážkovej vody aj z tejto stavby. „Návrh počíta s oddychovými terasami, lavičkami, drevenými lávkami, ako aj s doplnením vegetácie vo forme živých plotov, extenzívnych záhonov a stromov. Priestor je však už teraz pripravený na výučbu a komentovaný odborný výklad,“ skonštatovala Saková.