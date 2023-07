V areáli Starej školy v Kokave n. Rimavicou bude ubytovňa a ateliéry

Kokava nad Rimavicou 4. júla (TASR) - Areál Starej školy v Kokave nad Rimavicou v okrese Poltár by mal okrem ponuky kultúrnych akcií a informácií v nedávno otvorenom turistickom a informačnom centre (TIC) ponúknuť aj možnosť ubytovania.



"Obytný dom v tvare kocky z 80. rokov 20. storočia aktuálne budujeme na ubytovacie zariadenie pre turistov s 18 lôžkami," uviedla iniciátorka projektu Silvia Hroncová. Na pozemku je tiež budova s garážami, ktorá bude v budúcnosti slúžiť na umelecké rezidencie s ateliérmi. Všetky tieto aktivity sú súčasťou širšieho projektu revitalizácie celého areálu.



Interiér Starej školy z roku 1913, ktorý majitelia predstavili verejnosti už vlani, ponúka najmä výstavy či koncerty, TIC od júna 2023 svoje služby v historickej drevenej stodole v areáli Starej školy. Podľa riaditeľa oblastnej organizácie cestovného ruchu (OOCR) Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáša Krahulca by navštíviť Starú školu rozhodne mali aj turisti, ktorí sa zaujímajú o miestnu sklársku históriu, keďže sú tam výstavy mapujúce minulosť skla v Novohrade.



Dôležitým pre región sa stalo aj zriadenie TIC. "Takýto typ komunikačného bodu pre turistov v tomto regióne dlhodobo chýba. Areál Starej školy je skvelou lokalitou pre informačné centrum, keďže sa stáva dôležitou zastávkou kultúry a oddychu v regióne," vysvetlil Krahulec, ktorý rovnako podporuje myšlienku dobudovať v areáli Starej školy muzeálne zariadenie s výskumným centrom zameraným na bohatú históriu sklárstva regiónu.



TIC bolo vybudované aj vďaka podpore vo výške 10.000 eur prostredníctvom Rozvojovej agentúry BBSK a jej členského príspevku v OOCR Turistický Novohrad a Podpoľanie. Podľa predsedu Banskobystrického samosprávneho kraja Ondreja Luntera sa kraj snaží podporovať takéto aktivity aj marketingovými nástrojmi alebo zapojením do produktov, ktoré vytvára spolu s regiónmi. "V prípade Starej školy napríklad aj napojením na Sklársky expres, ktorý privezie pasažierov do regiónu už 5. augusta," doplnil.